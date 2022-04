“Quem tirou teu emprego não fui eu”, diz Bolsonaro a eleitor

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a culpar os governadores pela falta de empregos no país, durante um passeio pelo bairro do Sudoeste, em Brasília, onde comeu pastel e tomou caldo de cana.

No local, um eleitor comentou que estava procurando emprego. “Ô presidente, eu quero é emprego, meu amigo”, disse o eleitor. “Quem tirou teu emprego não fui eu. Eu não fechei nada. Nenhum botequim. Quem fechou foi o governador”, respondeu Bolsonaro, conforme vídeo divulgado pelo Poder360.

Bolsonaro sempre culpou os governadores por restrições durante o período da Covid-19. O presidente sempre se posicionou contra lockdowns, para ele uma forma de afetar a economia.

Apesar da irritação de Bolsonaro com eventuais medidas de governadores em relação à Covid-19, o país registrou no ano passado 2,7 milhões de empregos com carteira assinada, um recorde na década. A taxa de desemprego no trimestre fechado em fevereiro cai para 11,2%, a menor desde 2016.