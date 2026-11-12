Quem teve a ideia de dar medalha a Eduarda Campopiano, a ‘inimiga das feministas’

A ideia de conceder a Medalha Chiquinha Gonzaga para a deputada eleita Eduarda Campopiano (PL-SP) foi apresentada em conjunto por quatro vereadores cariocas. São eles: Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos (todos do PL), além de Leniel Borel (do PP). A condecoração concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro é a maior honraria do Legislativo carioca.

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Nesta quinta-feira, 12, a vereadora Monica Benicio (PSOL) apresentou à Presidência da Casa requerimento para suspender imediatamente a entrega da medalha, mas o pedido precisa passar pelo plenário.

Campopiano tem 23 anos e foi eleita com quase 2 milhões de votos para a vaga de deputada Estadual por São Paulo. Em uma publicação nas redes sociais, afirmou: “Se antes eu já suspeitava, agora tenho plena certeza. Não devo nada ao feminismo. Nenhuma mulher deve”. Ela já disse algumas vezes que sua “intenção é combater o feminismo que está na política”. A deputada estadual eleita também contesta o conceito de feminicídio. “Feminicídio é uma armadilha semântica. Nenhuma mulher morre por ser mulher”.

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