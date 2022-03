Quem se lembra do mensaleiro petista Henrique Pizzolato?

Diretor do Banco do Brasil no primeiro mandato do ex-presidente Lula, Henrique Pizzolato terá de devolver 2 milhões de reais à instituição. A cobrança está sendo feita pelo Tribunal de Contas da União, que classificou como irregulares contratos de publicidade assinados pelo petista com as agências Des Marketing e a Ogilvy & Mather Brasil Comunicação. O valor é a soma da condenação de 1,99 milhão mais uma multa de 66 mil reais.

Segundo processo do TCU, as agências de publicidade se apropriaram de maneira indevida de recursos que deveriam ter sido repassados ao banco. O processo é um desdobramento do mensalão, o escândalo de corrupção que envolveu a cúpula do PT e do governo Lula em um esquema de suborno de parlamentares com dinheiro público.

Em 2012, Pizzolato foi condenado a 12 anos e sete meses de prisão por corrução passiva, peculato e lavagem de dinheiro e teve sua prisão determinada pela Supremo Tribunal Federal, mas fugiu. No ano seguinte, em 2014, o ex-diretor foi preso na cidade de Maranello, na Itália, por porte de documentos falsos. Extraditado, ele cumpriu pena na penitenciária da Papuda, em Brasília, até 2017, quando recebeu a liberdade condicional.

Ele e as empresas envolvidas têm 15 dias para devolver o dinheiro.