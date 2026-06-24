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Quem são os ‘puxadores de guerra’, alvo de operação contra narcomilícia no Rio de Janeiro

Investigações apontam que criminosos lideravam confrontos e invasões territoriais contra grupos rivais

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 09h30
Agente da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Agente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. (Divulgação/.)
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Quem são os ‘puxadores de guerra’, alvo de operação contra narcomilícia no Rio de Janeiro Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira, 24, uma operação contra os dois principais operadores da narcomilícia que atua em Rio das Pedras, Catiri e Catonho, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Luick Ferreira Cabral Pequeno e Rodrigo Marques Carbone são apontados como “puxadores de guerra”, com funções que envolvem liderança de confrontos e invasões territoriais contra grupos rivais. Nos últimos dias, Rio das Pedras tem sido palco de embates violentos entre milicianos e membros do Comando Vermelho (CV).

Para além das ofensivas armadas, investigações apontam que Pequeno e Carbone cobravam taxas extorsivas de moradores e comerciantes. O primeiro foi preso em abril na comunidade Santo Cristo, no bairro Fonseca, em Niterói, com uma arma de fogo e uma granada. Na ocasião, realizava uma ofensiva contra rivais, ao lado de comparsas da Vila do João, no Complexo da Maré, ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP).

Já Carbone foi detido nesta quarta em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, onde estava escondido. Ele foi identificado como “um dos principais integrantes do braço armado da narcomilícia, com atuação direta na mobilização de criminosos para confrontos e disputas por território em áreas de interesse do grupo”.

+ Como chefe do tráfico do Morro Dona Marta fugiu de operação da Polícia Civil contra CV

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“De acordo com as apurações, a organização criminosa mantém uma aliança com integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), utilizando essa parceria para ampliar seu poder bélico, consolidar territórios já dominados e avançar sobre áreas controladas pela facção rival Comando Vermelho”, afirmou a Polícia Civil em nota.

Iniciada em setembro do ano passado, a investigação mapeou a cadeia de comando da organização criminosos. Foram identificados “diálogos explícitos sobre cobranças diárias, divisão territorial, movimentação de equipes e alinhamento entre operadores financeiros e criminosos armados, evidenciando uma estrutura criminosa altamente organizada, violenta e financeiramente robusta”, acrescentou a corporação.

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