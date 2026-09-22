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Quem são os PMs na mira de operação contra esquema milionário de tráfico de drogas do CV

Segundo as investigações, Claudio Tavares da Silveira e Diego Portella Batista prestavam apoio armado à facção e recolhiam valores provenientes do crime

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 09h21
Fileira de policiais militares de costas, usando fardas camufladas, coletes pretos e capacetes. O policial em primeiro plano tem POLÍCIA MILITAR escrito no colete. Ao fundo, prédios altos com muitas janelas e aparelhos de ar condicionado, sob um céu claro
Policiais militares do Rio de Janeiro. 07/09/2026 (Fabio Teixeira/Anadolu/Getty Images)
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A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta terça-feira, 22, a Operação Icarus, contra um dos principais canais de fornecimento de drogas do Comando Vermelho (CV). São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Alagoas. Na mira, estão os policiais militares Claudio Tavares da Silveira e Diego Portella Batista. A dupla, segundo as investigações prestava apoio armado à facção, atuava na distribuição de drogas e recolhia valores provenientes do crime.

A ação desta terça é comandada por agentes do Serviço de Investigações Complexas da Corregedoria-Geral (SIC/CGPOL) e da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Ministério Público, da Corregedoria da Polícia Militar, da Polícia Penal e das polícias civis de São Paulo, Minas Gerais e Alagoas.

Laércio Isidoro do Nascimento Júnior, conhecido como “Boss” (chefe, em inglês), era o principal alvo. Ele é apontado como fornecedor de drogas e articulador central da estrutura criminosa, diretamente ligado aos chefes da facção. Láercio foi detido em Maceió, capital do Alagoas, em uma ação conjunta da SSINTE e da Corregedoria-Geral de Polícia Civil na segunda-feira 21.

+ Como funciona milionário canal de fornecimento de drogas do CV, alvo de operação interestadual

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Os denunciados

As investigações começaram após a apreensão de anotações de Marcos Antônio Pereira Firmino da Silva, o “My Thor”, uma das lideranças do CV. Entre os documentos, estavam registros de contabilidade do tráfico de pagamentos realizados por “My Thor” a “Boss”.

Ao todo, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou 15 pessoas. Além de Laércio e dos PMs, estão presentes na lista os nomes de Petterson Suzuki Marques Trindade, o “Pet”; Rafael de Menezes Faustino, o “Alemão”; Renato Ivo de Oliveira; e Felipe Santos de Oliveira. Eles eram responsáveis pela logística, pelo transporte e pela cobrança dos valores obtidos com o tráfico.

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As investigações também apontaram envolvidos no sistema de recebimento e distribuição de drogas no Rio. São eles os denunciados: Pedro Henrique Mesquita da Silva, o “Tiquinho”; Thiago Claudio Duarte Chagas, o “Cabeça”; Matheus Eduardo Tentempo Lima, o “Dourado”; Anderson Santanna da Silva, o “Gão”; Anderson Adriano de Oliveira, o “Dnort”; e Bruno de Lemo Garcia, o “Bruninho”. Já Alsuece Alves de Assis, o “Sussu”, e Simone Alexandrino atuavam como laranjas.

 

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