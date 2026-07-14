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Quem são os Orleans e Bragança e por que a família imperial vive uma disputa por sucessão

Casamento reacendeu divergência centenária sobre quem tem direito à chefia simbólica da Casa Imperial

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 16h15 | Atualizado em 15 jul 2026, 14h55
Dom Bertrand de Orleans e Bragança (esq.) e seu sobrinho, Dom Rafael
Dom Bertrand de Orleans e Bragança (esq.) e seu sobrinho, Dom Rafael (@casaimperialbr/@domrafaelbr/Reprodução)
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A decisão de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe do chamado ramo de Vassouras da antiga família imperial brasileira, de ameaçar retirar os direitos sucessórios do sobrinho Dom Rafael caso ele se case sem autorização da Casa Imperial reacendeu uma disputa histórica entre os descendentes da monarquia. Segundo a carta divulgada durante o Encontro Monárquico Nacional, se o casamento com a italiana Margherita delle Piane for realizado nos moldes atuais, Dom Rafael perderá sua posição na linha dinástica e sua irmã, Dona Maria Gabriela, passará a ser considerada a herdeira.

A controvérsia gira em torno da interpretação das regras adotadas pelo ramo de Vassouras, que entende que apenas uniões com integrantes de famílias reais ou reinantes podem ser consideradas “casamentos dinásticos”. Essa tradição remonta a 1908, quando a princesa Isabel exigiu que seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara, renunciasse aos direitos ao trono para se casar com uma condessa tcheca. A decisão deu origem à divisão entre os ramos de Vassouras e de Petrópolis, que até hoje discordam sobre quem seria o legítimo chefe da Casa Imperial.

Embora a monarquia tenha sido abolida no Brasil em 1889, os descendentes de Dom Pedro II continuam mantendo uma estrutura familiar própria e utilizando títulos como príncipe e princesa, ainda que eles não tenham qualquer validade jurídica perante o Estado brasileiro. Para o ramo de Vassouras, Dom Bertrand é o atual chefe da Casa Imperial e Dom Rafael seria seu sucessor natural. Já o ramo de Petrópolis não reconhece essa interpretação e sustenta uma linha sucessória diferente.

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A discussão tem caráter exclusivamente simbólico, já que o Brasil é uma República há mais de um século. Em 1993, um plebiscito nacional confirmou a permanência do regime republicano, rejeitando a restauração da monarquia. Ainda assim, questões envolvendo a sucessão da família imperial seguem despertando interesse entre monarquistas.

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