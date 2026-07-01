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Brasil

Quem são os brasileiros sancionados pelos EUA por suspeita de ligação com PCC

Victor de Oliveira Shimada e Stella de Oliveira estão na mira das autoridades norte-americanas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 18h04 | Atualizado em 1 jul 2026, 18h27
Homem de pele clara e cabelos castanhos escuros, com barba por fazer, olhando diretamente para a câmera. Ele veste uma camiseta preta e tem uma expressão neutra. Ao fundo, uma janela com reflexos.
Victor de Oliveira Shimada, empresário sancionado pelo governo dos EUA e denunciado por envolvimento em esquema que desviou dinheiro do Corinthians (Reprodução/.)
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Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta, 1º, as primeiras sanções a brasileiros por suspeita de ligação com a facção criminosa Primeiro Comando do Capital, o PCC. Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira não poderão fazer transações com cidadãos norte-americanos, e quaisquer bens e imóveis que tiverem nos EUA ficarão bloqueados.

As sanções também atingem três empresas brasileiras sediadas em São Paulo –Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda e Wave Construções Inteligentes Ltda– além da companhia portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda. Todas seriam controladas por Shimada e utilizadas para movimentar e ocultar recursos do PCC.

Quem são os brasileiros sancionados?

Victor Henrique de Oliveira Shimada foi apontado pelo governo norte-americano como o “principal elo entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais”. De acordo com o Departamento do Tesouro –o equivalente ao Ministério da Fazenda– Shimada teria lavado mais de 30 milhões de dólares do tráfico de drogas e enviado os valores de volta ao Brasil por meio de transações com criptomoedas.

Shimada já estava na mira das autoridades brasileiras: ele foi denunciado por envolvimento na lavagem de dinheiro de recursos desviados do Corinthians por meio do patrocínio da casa de apostas Vai de Bet. Em 2025, ele chegou a ficar em prisão domiciliar, mas foi libertado.

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Já Stella é parente e secretária de Shimada. De acordo com os americanos, ela teria prestado apoio a ele e recolhido grandes quantias em dinheiro vivo, o que teria permitido às operações ilegais no país.

Segundo as autoridades americanas, a rede criminosa operava em dois polos, na Flórida e em São Paulo. Seis integrantes do braço norte-americano do grupo foram presos em janeiro deste ano pelo FBI, e as ações desta quarta miram a operação brasileira.

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