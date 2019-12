Quem são as vítimas da queda de elevador em Santos

View this post on Instagram

O Oeste FC, através de sua diretoria, comissão técnica e funcionários, manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do ex-atleta da base, Eric Miguel, decorrente do trágico acidente com a queda do elevador na Rua Guararapes, no bairro Vila Belmiro, Santos, na noite desta segunda-feira, 30/12. De acordo com a Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP), as vítimas são parentes de um suboficial da marinha, a esposa Jucelina Santos, a cunhada do militar, Lucineide de Souza Goes, o marido dela, Edilson Donizete, e o filho do casal, Eric Miguel. A queda do elevador aconteceu na Rua Guararapes, no bairro Vila Belmiro, por volta das 20h. Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e Defesa Civil se deslocaram para atender à ocorrência, Por ser um edifício ligado à corporação, a Marinha está no local apurando a situação. Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado o acidente com o elevador. Uma perícia será realizada no local. A rua foi interditada pela Defesa Civil…. – Veja mais em https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/12/30/elevador-despenca-nove-andares-e-mata-pessoas-em-santos.htm?cmpid=copiaecola