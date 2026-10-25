Quem não votou no 1º turno pode votar no 2º turno? Veja as regras para as eleições

Quem não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições de 2026 poderá votar normalmente no segundo, marcado para 25 de outubro. A ausência na primeira votação não impede a participação na segunda, desde que o título de eleitor esteja em situação regular. Faltar a um turno, por si só, não leva ao cancelamento do documento.

Em 21 estados, a disputa para governador foi decidida no primeiro turno. Nesses locais, os eleitores voltam às urnas para escolher o presidente da República. No Acre, no Amazonas, no Espírito Santo, no Rio Grande do Norte, em Tocantins e no Distrito Federal, também haverá votação para governador, segundo as informações fornecidas.

Como consultar a situação do título de eleitor?

O eleitor pode verificar se o título está regular por dois caminhos:

Pelo aplicativo e-Título: faça login, toque em “Mais opções” e selecione “Consultar situação eleitoral”.

Pelo site do Autoatendimento Eleitoral: acesse a área de consulta e escolha a opção “Situação do título”.

A consulta permite verificar se há alguma restrição que impeça o eleitor de participar da votação.

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Quem não poderá votar no segundo turno?

Estão impedidos de votar os eleitores cujo título esteja cancelado ou suspenso. O cancelamento pode ocorrer quando uma pessoa obrigada a votar deixa de comparecer a três eleições consecutivas sem justificar as ausências ou quitar as multas correspondentes. Cada turno é considerado uma eleição independente para essa contagem.

O voto é facultativo para analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e pessoas com mais de 70 anos. Já a suspensão do título pode ocorrer durante o serviço militar obrigatório ou em caso de condenação criminal transitada em julgado.

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Algumas situações poderão ser regularizadas a partir de 3 de novembro, quando o cadastro eleitoral será reaberto. Em ano eleitoral, o cadastro fica fechado nos 150 dias anteriores à votação, conforme as regras eleitorais.

Por que há segundo turno nas eleições?

O segundo turno ocorre nas disputas para presidente e governador quando nenhum candidato obtém mais da metade dos votos válidos na primeira votação. A regra também se aplica às eleições para prefeito em municípios com mais de 200 mil eleitores.

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Para esse cálculo, são considerados apenas os votos válidos, sem contar os brancos e os nulos.

O que levar e como votar no segundo turno?

A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O eleitor deve comparecer ao mesmo local em que votou no primeiro turno, mas pode consultar o endereço pelo e-Título ou pelos canais da Justiça Eleitoral.

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Para se identificar, é necessário apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte. O e-Título também pode ser utilizado como documento de identificação, desde que exiba a fotografia do eleitor. A apresentação do título impresso não é obrigatória.

É permitido levar uma anotação em papel com os números dos candidatos. O celular e outros aparelhos eletrônicos, porém, não podem ser levados para a cabine de votação e devem ser deixados com os mesários antes de o eleitor se dirigir à urna.

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Quem estiver fora do domicílio eleitoral no dia da votação poderá justificar a ausência pelo e-Título ou em uma mesa receptora de justificativas. Depois do pleito, o prazo para apresentar a justificativa é de até 60 dias, por meio do aplicativo, do Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em um cartório eleitoral ou Central de Atendimento ao Eleitor.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.