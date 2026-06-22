Quem lidera as pesquisas para governador nos dez estados mais populosos do Brasil

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Com quase 159 milhões de eleitores aptos para 2026, as eleições para governador já esquentam. Conheça os líderes das pesquisas nos 10 maiores colégios eleitorais do Brasil, que concentram 75% do eleitorado nacional. Veja quem desponta em São Paulo, Minas, Rio, Bahia e outros estados chave.

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Quase 159 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O pleito definirá, entre outros cargos, os governadores que irão chefiar seus respectivos estados de 2027 a 2030.

De toda a massa do eleitorado, três quartos (74,8%) estão concentrados nos dez estados mais populosos do Brasil: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Pará e Santa Catarina, nesta ordem. Somadas, as dez unidades da federação (UF) superam 118 milhões de eleitores.

Confira, a seguir, os nomes que lideram as pesquisas mais recentes em cada um dos dez maiores colégios eleitorais do país.

São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com 49% das intenções de voto no primeiro turno contra 33% do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), segundo pesquisa Real Time Big Data publicada em junho.

O ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), fica em terceiro lugar com 10% do eleitorado. O cenário desconsidera a pré-candidatura do deputado federal Kim Kataguiri (Missão), que anunciou no sábado sua desistência da corrida estadual para buscar a reeleição à Câmara.

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A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 13 e 15 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código SP-09734/2026.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Minas Gerais

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) é favorito ao governo mineiro, encabeçando a pesquisa Genial/Quaest divulgada em junho com até 21 pontos de vantagem sobre Alexandre Kalil (PDT), ex-prefeito de Belo Horizonte. Em dois cenários, Cleitinho varia entre 30% e 37% das intenções de voto, enquanto Kalil oscila de 14% a 16% do eleitorado.

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Já no segundo turno, Cleitinho tem de 45% a 48% do eleitorado mineiro, derrotando Alexandre Kalil, o atual governador Mateus Simões (PSD) e o ex-presidente da Fiemg, Flávio Roscoe (PL).

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.482 eleitores em 69 municípios mineiros entre os dias 22 e 26 de abril. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MG-08646/2026.

Rio de Janeiro

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), mantém a liderança isolada na disputa pelo governo fluminense. Segundo levantamento Paraná Pesquisas divulgado em junho, Paes tem 48,3% das intenções de voto no primeiro turno, mais de 35 pontos à frente de Douglas Ruas (PL), presidente da Alerj, que fica com 12,6% e empata tecnicamente com o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), com 9,2%.

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No segundo turno, Eduardo Paes aparece com 60% do eleitorado fluminense contra 24,5% de Douglas Ruas.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores do estado do Rio de Janeiro entre os dias 1º e 3 de junho. A margem de erro é estimada em 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RJ-05645/2026

Bahia

A corrida pelo governo baiano é atualmente liderada por ACM Neto (União Brasil), ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional de seu partido. Conforme levantamento Paraná Pesquisas publicado em maio, ACM tem 47,8% das intenções de voto no primeiro turno, à frente do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que pontua 38,7% na busca pela reeleição.

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O Paraná Pesquisas entrevistou 1.510 eleitores na Bahia entre os dias 10 e 12 de maio. A margem de erro é estimada em 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BA-03619/2026.

Paraná

O senador Sergio Moro (PL) lidera com folga a disputa pelo Executivo paranaense: segundo levantamento Paraná Pesquisas publicado em junho, o ex-juiz tem 42,3% das intenções de voto no primeiro turno e marca mais de 22 pontos de vantagem sobre o deputado estadual Requião Filho (PDT), que pontua 19,9%.

Na sequência aparece Rafael Greca (MDB), ex-prefeito de Curitiba, com 13,9%, tecnicamente empatado com o ex-deputado Sandro Alex (PSD), apoiado pelo governador Ratinho Junior, que tem 10,7% do eleitorado.

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O Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores paranaenses entre os dias 7 e 9 de junho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-06978/2026.

Rio Grande do Sul

No primeiro turno, a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) e o deputado federal Luciano Zucco (PL) empatam tecnicamente, por 24% a 21% do eleitorado, na corrida pelo governo gaúcho. Segundo pesquisa Genial/Quaest no estado divulgada em abril, o vice-governador Gabriel Souza (MDB), apoiado pelo governador Eduardo Leite, tem 6% das intenções de voto.

Em confronto direto no segundo turno, Juliana Brizola vence Zucco por 35% a 27% dos votos gaúchos, e também derrota Gabriel Souza por 35% a 17% do eleitorado.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 eleitores em 62 municípios gaúchos entre os dias 24 e 28 de abril. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RS-03000/2026.

Pernambuco

O ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), encabeça a corrida estadual com margem acirrada de 45% dos votos contra 40% da atual governadora pernambucana, Raquel Lyra (PSD), no primeiro turno. Segundo pesquisa Real Time Big Data publicada em junho, no limite da margem de erro, a diferença entre os dois nomes é de 1 ponto percentual.

Já no segundo turno, João Campos aparece com 46% do eleitorado ante 41% de Raquel Lyra, também marcando uma diferença de 1 ponto percentual no limite da margem de erro.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Pernambuco entre os dias 9 e 10 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PE-09426/2026.

Ceará

No primeiro turno, a batalha pelo governo cearense é liderada pelo ex-governador Ciro Gomes (PSDB), que tem 44% das intenções de voto e é seguido pelo atual governador, Elmano de Freitas (PT), com 33%. A pesquisa Ipsos-Ipec foi publicada em junho.

Ciro Gomes também venceria Elmano de Freitas no segundo turno — em eventual confronto direto, o ex-governador tucano pontua 49% do eleitorado contra 41% do atual gestor petista.

A pesquisa Ipsos-Ipec entrevistou 800 eleitores cearenses entre os dias 28 de maio e 1º de junho. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código CE-04828/2026.

Pará

No Pará, todos os cenários de primeiro e segundo turno indicam empate técnico entre Daniel Santos (Podemos), ex-prefeito de Ananindeua, e Hana Ghassan (MDB), atual governadora do estado. O levantamento foi publicado em abril pela Genial/Quaest.

Em duas simulações de primeiro turno, Daniel Santos varia de 22% a 24% do eleitorado paraense, enquanto Hana Ghassan oscila entre 19% e 22% das intenções de voto. Já um confronto direto entre eles no segundo turno também configuraria empate técnico, com Santos marcando 34% dos votos contra 29% de Hana.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 900 eleitores em 52 municípios paraenses entre os dias 21 e 25 de abril de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PA-09305/2026.

Santa Catarina

O atual governador Jorginho Mello (PL) é amplo favorito para renovar seu mandato em Santa Catarina nas eleições de outubro. Conforme pesquisa AtlasIntel realizada em março, o gestor varia de 49,4% a 49,9% das intenções de voto no primeiro turno, superando João Rodrigues (PSD), ex-prefeito de Chapecó, por até 29 pontos percentuais.

No segundo turno, Jorginho Mello venceria João Rodrigues por 53,1% a 30,3% do eleitorado catarinense. O atual governador também lidera em confronto direto contra Décio Lima (PT), ex-deputado federal e presidente do Sebrae, e Gelson Merísio (PSB), ex-deputado estadual.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.280 eleitores catarinenses entre os dias 25 e 30 de março de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código SC-05257/2026.