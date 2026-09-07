Quem foi e quem não foi ao desfile militar de 7 de setembro em Brasília
Fachin foi o único integrante do STF presente à cerimônia; presidente da República não discursou ao fim do evento
Nesta segunda-feira, 7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do desfile cívico-militar do Dia da Independência no Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Tradicionalmente, o evento reúne autoridades de alto escalão do Executivo, Legislativo e Judiciário na capital federal (confira a lista abaixo).
A edição deste ano, contudo, foi marcada pela notável ausência da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que vive uma severa crise institucional em meio às revelações de envolvimentos dos magistrados com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Apenas o presidente da Corte, Edson Fachin, participou da cerimônia ao lado de Lula, que encerrou o desfile sem discursar.
O “esvaziamento” do STF no desfile também foi observado em 2025, quando nenhum integrante da Corte participou da cerimônia. Naquele ano, a ausência foi igualmente atribuída ao delicado momento de turbulência política, já que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado tramitava em fase final no Supremo.
As ausências dos magistrados contrastam com o desfile de 2024, que teve presentes os ministros do STF Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, além do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STF), Herman Benjamin.
O procurador-geral da República, Paulo Gonet — também citado nas recentes investigações da Polícia Federal sobre o Master — não compareceu a nenhum desfile de 7 de Setembro desde que assumiu o cargo, no final de 2023. Já o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, esteve presente nos eventos dos anos anteriores e também na cerimônia desta segunda-feira.
Autoridades presentes no desfile cívico-militar de 7 de Setembro de 2026
- Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado e do Congresso Nacional
- Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados
- Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal
- Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República
- José Múcio, ministro da Defesa
- Marcos Amaro, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional
- Wellington Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública
- Miriam Belchior, ministra-chefe da Casa Civil
- Dario Durigan, ministro da Fazenda
- Maria Laura, ministra-substituta das Relações Exteriores
- Alexandre Padilha, ministro da Saúde
- Leonardo Barchini, ministro da Educação
- George Santoro, ministro dos Transportes
- Tomé Franca, ministro de Portos e Aeroportos
- Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego
- Wolney Queiroz, ministro da Previdência Social
- Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social
- Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
- Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos
- Paulo Henrique Pereira, ministro do Empreendedorismo
- Bruno Moretti, ministro do Planejamento e Orçamento
- Frederico Siqueira, ministro das Comunicações
- Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação
- João Paulo Capobianco, ministro do Meio Ambiente
- Paulo Henrique Cordeiro, ministro do Esporte
- Gustavo Feliciano, ministro do Turismo
- Fernanda Machiavelli, ministra do Desenvolvimento Agrário
- Vladimir Lima, ministro das Cidades
- Márcia Lopes, ministra das Mulheres
- Rachel Barros, ministra da Igualdade Racial
- Luiz Henrique Eloy, ministro dos Povos Indígenas
- Sidônio Palmeira, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social
- Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia-Geral da União
- Lázaro Medeiros, ministro substituto da Pesca e Aquicultura
- Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal
- Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha
- Tomás Ribeiro Paiva, comandante do Exército
- Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica
- Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal
- Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil