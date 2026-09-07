Quem foi e quem não foi ao desfile militar de 7 de setembro em Brasília

Nesta segunda-feira, 7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do desfile cívico-militar do Dia da Independência no Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Tradicionalmente, o evento reúne autoridades de alto escalão do Executivo, Legislativo e Judiciário na capital federal (confira a lista abaixo).

A edição deste ano, contudo, foi marcada pela notável ausência da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que vive uma severa crise institucional em meio às revelações de envolvimentos dos magistrados com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Apenas o presidente da Corte, Edson Fachin, participou da cerimônia ao lado de Lula, que encerrou o desfile sem discursar.

O “esvaziamento” do STF no desfile também foi observado em 2025, quando nenhum integrante da Corte participou da cerimônia. Naquele ano, a ausência foi igualmente atribuída ao delicado momento de turbulência política, já que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado tramitava em fase final no Supremo.

As ausências dos magistrados contrastam com o desfile de 2024, que teve presentes os ministros do STF Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, além do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STF), Herman Benjamin.

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O procurador-geral da República, Paulo Gonet — também citado nas recentes investigações da Polícia Federal sobre o Master — não compareceu a nenhum desfile de 7 de Setembro desde que assumiu o cargo, no final de 2023. Já o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, esteve presente nos eventos dos anos anteriores e também na cerimônia desta segunda-feira.

Autoridades presentes no desfile cívico-militar de 7 de Setembro de 2026

Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado e do Congresso Nacional

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados

Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República

José Múcio, ministro da Defesa

Marcos Amaro, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional

Wellington Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública

Miriam Belchior, ministra-chefe da Casa Civil

Dario Durigan, ministro da Fazenda

Maria Laura, ministra-substituta das Relações Exteriores

Alexandre Padilha, ministro da Saúde

Leonardo Barchini, ministro da Educação

George Santoro, ministro dos Transportes

Tomé Franca, ministro de Portos e Aeroportos

Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego

Wolney Queiroz, ministro da Previdência Social

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social

Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Paulo Henrique Pereira, ministro do Empreendedorismo

Bruno Moretti, ministro do Planejamento e Orçamento

Frederico Siqueira, ministro das Comunicações

Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação

João Paulo Capobianco, ministro do Meio Ambiente

Paulo Henrique Cordeiro, ministro do Esporte

Gustavo Feliciano, ministro do Turismo

Fernanda Machiavelli, ministra do Desenvolvimento Agrário

Vladimir Lima, ministro das Cidades

Márcia Lopes, ministra das Mulheres

Rachel Barros, ministra da Igualdade Racial

Luiz Henrique Eloy, ministro dos Povos Indígenas

Sidônio Palmeira, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social

Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia-Geral da União

Lázaro Medeiros, ministro substituto da Pesca e Aquicultura

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal

Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha

Tomás Ribeiro Paiva, comandante do Exército

Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica

Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal

Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil