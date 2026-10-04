Quem estiver na fila às 17h ainda pode votar? O que diz o TSE

Mais de 158 milhões de eleitoras e eleitores podem ir às urnas neste domingo, 4, no primeiro turno das eleições gerais de 2026. Serão escolhidos presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Como muitas seções podem apresentar lentidões, é comum a dúvida: quem ainda estiver na fila ao final do horário pode votar?

Oficialmente, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, quem estiver na fila até o horário de encerramento poderá votar.

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+ Eleições: Qual o horário da votação e como fazer sua colinha

“Embora a votação se encerre oficialmente às 17h, nenhuma pessoa que já esteja na fila nesse horário perde o direito de votar. Para garantir esse direito, a mesária ou o mesário identifica todas as pessoas presentes e distribui senhas, começando pela última da fila”, explica o tribunal em seu site oficial. “A partir desse momento, apenas quem recebeu essa senha poderá votar após o horário de encerramento. A votação prossegue até que a última eleitora ou o último eleitor identificado exerça seu direito ao voto”.

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Por que são dois votos para o Senado?

Nas Eleições 2026, ocorre a renovação de dois terços do Senado, ou seja, 54 das 81 cadeiras estarão em disputa. O voto para senador é nominal, não sendo permitido votar apenas no número do partido (voto de legenda). Se o eleitor digitar apenas o número de legenda, a urna não permitirá o prosseguimento da votação. Caso prossiga com um número inválido, o voto será considerado nulo para o cargo. Além disso, a votação para senadores é estadual, o que significa que cada eleitor só pode votar em candidatos que concorrem pelo seu estado de domicílio eleitoral. Ou seja: eleitores de São Paulo só poderão votar em candidaturas ao Senado registradas no estado. Votos eventualmente digitados para candidatos de outras unidades da Federação não serão computados.

Qual a ordem de votação na urna?

1º) Deputado federal (4 números)

2º) Deputado estadual (5 números)

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3º) Senador — 1ª vaga (3 números)

4º) Senador — 2ª vaga (3 números)

5º) Governador (2 números)

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6º) Presidente (2 números)

A urna eletrônica ganhou uma barra de progresso, exibida na parte de cima da tela, que vai mostrar para quais cargos o eleitor já votou e para quais ainda deve votar.

É obrigatório votar?

Depende. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo — ou seja, opcional — para os analfabetos, quem tem 16 e 17 anos e os maiores de 70. Para votar em qualquer turno nas Eleições 2026, eleitoras e eleitores devem ter completado 16 anos até 4 de outubro. É preciso estar com o título em situação regular.

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Preciso levar o título para votar? Quais documentos são aceitos?

Para votar, basta levar um documento oficial com foto, inclusive os digitais, como carteira de identidade (RG), carteira de habilitação (CNH), certificado de reservista ou passaporte. O e-Título é aceito se o aplicativo exibir a foto da pessoa (caso do eleitor com biometria). Este ano, o aplicativo poderá ser baixado no dia do pleito. Já a carteira de trabalho só é aceita na versão física, pois a digital não mostra a foto. Por esta razão, as certidões de nascimento ou de casamento também não são aceitas para a votação.

Posso levar minha colinha no celular?

Não. Celulares não são permitidos dentro da cabine de votação. Leve sua colinha com os números dos candidatos anotados em um papel ou na mão. O TSE também disponibiliza um modelo de colinha (aqui) que pode ser impresso e preenchido — os números devem ser preenchidos com antecedência, a fim de evitar demora durante a votação.