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Quem era o criminoso mais antigo do CV em atividade preso no Rio

Preso pela primeira vez em 1998, Sombra acumulava passagens pela cadeia e períodos como foragido

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 18h17
Cartaz de procurado com a foto de Cristiano Guilhermino da Silva, vulgo Sombra, um homem pardo de cabelo grisalho, bigode e cavanhaque, com expressão séria e testa franzida. O cartaz informa que ele foi preso e contém números de telefone para denúncias via WhatsApp e Disque Denúncia, além de QR code e sites relacionados
Cristiano Guilhermino da Silva, o Sombra, foi capturado pela polícia (Disque Denúncia/Reprodução)
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Cristiano Guilhermino da Silva, conhecido como Sombra, de 49 anos, era apontado pela polícia como um dos integrantes mais antigos ainda em atividade do Comando Vermelho. Ele foi preso no último sábado, 29, em Bonsucesso, na zona norte do Rio, após policiais do 22º BPM receberem informações do Disque Denúncia. Segundo a inteligência policial, ele fazia parte de um grupo especializado em roubos de veículos e cargas e respondia por roubo a mão armada.

A trajetória de Sombra no sistema prisional começou em novembro de 1998, quando foi preso pela primeira vez pela Polinter. Em dezembro de 2003, ele deixou a cadeia após receber o Indulto de Natal, mas voltou a ser localizado somente em abril de 2018. Cinco anos depois, em maio de 2023, recebeu novamente um benefício, desta vez o Indulto do Dia das Mães, e não retornou à unidade prisional onde cumpria pena, passando a ser considerado foragido.

A condenação de Sombra é de 26 anos de prisão, com decisão já definitiva e mandado expedido pela Vara de Execuções Penais. Capturado sem oferecer resistência, ele foi levado inicialmente para a 21ª DP (Bonsucesso), onde a ordem judicial foi confirmada. Depois, acabou transferido para uma unidade prisional da SEPPENRJ. De acordo com a polícia, após cumprir dez anos da pena, ainda restam 15 anos e quatro meses em regime fechado.

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