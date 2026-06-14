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Brasil

Quem era o cantor americano que morreu em acidente de helicóptero no Rio

Oliver Tree acumulava milhões de seguidores nas redes

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 15h13 | Atualizado em 14 jun 2026, 15h25
Homem branco com cabelo loiro comprido e barba, vestindo camisa polo vermelha e branca, agachado em frente a uma parede de tapetes coloridos com padrões geométricos
O cantor americano Oliver Tree (Instagram/Reprodução)
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O cantor norte-americano Oliver Tree está entre as vítimas fatais da colisão entre dois helicópteros ocorrida na manhã deste domingo, 14, no Recreio dos Bandeirantes. A morte do artista de 32 anos foi confirmada pela Polícia Civil. Ele estava no Brasil durante uma pausa de sua turnê mundial e havia se apresentado em São Paulo no último dia 6 de junho.

Natural da Califórnia, Oliver Tree construiu uma carreira marcada pela mistura de gêneros como pop, rock alternativo, eletrônica e hip-hop, além de um estilo visual excêntrico que o tornou um fenômeno nas redes sociais. O cantor acumulava quase 20 milhões de seguidores em suas plataformas digitais e mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Entre seus maiores sucessos estão músicas que somam centenas de milhões de reproduções em serviços de streaming.

Conhecido por videoclipes bem-humorados e por personagens caricatos criados para acompanhar sua trajetória artística, Tree conquistou uma base de fãs global ao longo dos últimos anos. Sua última publicação nas redes sociais foi feita no sábado, 13, quando compartilhou imagens em um estúdio de gravação. O cantor tinha apresentações programadas na Europa a partir de julho.

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Relembre o acidente

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Seis pessoas morreram na manhã deste domingo após a colisão de dois helicópteros no ar sobre o Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. As aeronaves caíram em um pátio utilizado para armazenar veículos elétricos e híbridos, e uma delas explodiu ao atingir o solo, provocando um incêndio que destruiu dezenas de carros. As causas do acidente ainda são investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

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