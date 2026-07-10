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Quem era Kauana Bilhar, influenciadora brasileira que morreu em Dubai

Catarinense de 26 anos compartilhava viagens internacionais e experiências de luxo nas redes sociais

Por Giovanna Fraguito 10 jul 2026, 12h52 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h51
Kauana Bilhar
 (Reprodução/Instagram)
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Kauana Bilhar, 26, influenciadora digital e modelo natural de Itajaí, em Santa Catarina, morreu após cair do 27º andar de um edifício em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A morte foi confirmada pela mãe da jovem, Darla Bilhar, na quarta-feira, 8. As autoridades locais investigam as circunstâncias da queda.

Com mais de 21 mil seguidores no Instagram, Kauana publicava registros de viagens internacionais, carros, hotéis, artigos de luxo e da rotina no exterior. Desde 2021, havia compartilhado passagens por destinos como França, Grécia, Maldivas, Itália e Suíça. Segundo a família, ela havia se mudado para Dubai há cerca de dois anos em busca de novas oportunidades profissionais e trabalhava com a produção de conteúdo para as redes sociais.

Após a repercussão do caso, Darla pediu respeito à memória da filha e criticou a disseminação de boatos. “Minha filha merece respeito. Ela não pode mais responder às acusações, aos comentários maldosos, às histórias que estão sendo criadas sobre ela. Quem realmente a conheceu sabe da pessoa que ela era, dos seus sonhos, da sua humanidade”, afirmou. O Itamaraty informou que acompanha o caso por meio da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi e está à disposição da família para prestar assistência consular.

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