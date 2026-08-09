Quem era influenciadora colombiana morta em queda de helicóptero no Rio de Janeiro

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A influenciadora colombiana Sofia Murillo, de 17 anos, com mais de 250 mil seguidores no Instagram e TikTok, morreu na queda de um helicóptero no Rio de Janeiro. Sua mãe, avó e o piloto também estavam entre as vítimas do acidente na Vista Chinesa. A família visitava a cidade para celebrar um aniversário. Saiba mais sobre a tragédia e as homenagens.

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A colombiana Sofia Murillo, de 17 anos, morta na queda de um helicóptero no Rio de Janeiro neste sábado, 8, era acompanhada por uma legião de seguidores no Instagram e TikTok. Influenciadora no ramo de beleza, ela compartilhava vídeos de tutoriais de maquiagem e penteados, além de dicas de cuidado pessoal, para mais de 250 mil pessoas. Sofia, sua mãe, Wendy Manrique, sua avó, Rocio Cubillos, e o piloto Alessandro Rocha estão entre as vítimas do acidente.

O helicóptero despencou na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Sul do Rio, causando um incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio, a aeronave foi localizada pela equipe do Grupamento de Operações Aéreas em uma área de mata e de difícil acesso. Cerca de 40 militares, 11 viaturas e 4 unidades operacionais foram mobilizados para a operação. Após as mortes serem constatadas, a Polícia Civil foi ao local para realizar a perícia e iniciar o processo de identificação das vítimas. Uma investigação está em andamento,

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Os turistas estavam no Brasil para comemorar os 15 anos de Laura Manrique, prima de Sofia, que não estava no helicóptero. Eles já haviam visitado pontos famosos da cidade, como o Cristo Redentor, e divulgado os registros nas redes sociais. Outra parte da família aguardava para fazer um segundo voo panorâmico no Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste, quando viram no noticiário a queda da aeronave. Em publicação, Victor Manrique, também filho de Rocio, prestou uma homenagem e agradeceu às autoridades brasileiras.

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“Graças a Deus por permitir que a minha família saiba o quão belo é este mundo e agora lhes dê a oportunidade de conhecer a beleza do paraíso”, escreveu ele. “Minha irmãzinha, minha mãe e minha sobrinha, eu sempre as amarei nesta vida e na próxima!”.