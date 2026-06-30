Quem era homem que morreu após cair de pedra a 150 metros de altura em trilha no Rio

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Caio Rocha Aguiar Arrabal, 44 anos, morreu após cair de penhasco na Pedra do Macaco, em Maricá (RJ). Um vídeo chocante registra o momento em que ele perde o equilíbrio ao tentar descer do topo, a 150 metros de altura, após tirar uma foto. A tragédia, que mobilizou o Corpo de Bombeiros, está sob investigação da Polícia Civil.

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Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 anos, morreu após cair de um penhasco na trilha da Pedra do Macaco, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no último domingo, 28. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ele se pendura no topo da pedra, a 150 metros de altura. Logo após tirar uma foto, ele tenta girar o corpo para descer e acaba perdendo o equilíbrio.

Caio, morador de Araruama, estava com uma equipe de que prestava apoio para trilhas em grupo. Ele, no entanto, ainda não tinha licença formal para atuar como guia e acompanhava os visitantes para conhecer o percurso.

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Equipes especializadas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate. Os agentes utilizaram um helicóptero e técnicas de rapel para ajudar no salvamento. Caio foi encontrado sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

A Pedra do Macaco é um dos pontos turísticos mais famosos de Maricá, na Região dos Lagos. No dia 14 de junho, Rosemary Suzart Garcia, de 59 anos, sofreu um acidente e morreu em uma trilha no mesmo parque. Ela se preparava para fazer rapel e escorregou da Gruta do Spar.

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