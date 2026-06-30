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Quem era homem que morreu após cair de pedra a 150 metros de altura em trilha no Rio

Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 anos, estava com uma equipe de que prestava apoio para trilhas em grupo e despencou depois de tirar foto

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Luiza Zubelli 30 jun 2026, 10h56 | Atualizado em 30 jun 2026, 11h04
Homem barbudo de chapéu e óculos de sol na cabeça, sorrindo para a câmera, com a mão direita fazendo um sinal de paz. Ele está em uma área de vegetação alta, com uma cidade e um corpo dágua ao fundo, sob um céu azul claro
Trilheiro que morreu após subir em pedra para tirar foto (Foto/Reprodução)
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Quem era homem que morreu após cair de pedra a 150 metros de altura em trilha no Rio Priorize VEJA no Google

Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 anos, morreu após cair de um penhasco na trilha da Pedra do Macaco, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no último domingo, 28. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ele se pendura no topo da pedra, a 150 metros de altura. Logo após tirar uma foto, ele tenta girar o corpo para descer e acaba perdendo o equilíbrio. 

Caio, morador de Araruama, estava com uma equipe de que prestava apoio para trilhas em grupo. Ele, no entanto, ainda não tinha licença formal para atuar como guia e acompanhava os visitantes para conhecer o percurso.

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Equipes especializadas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate. Os agentes utilizaram um helicóptero e técnicas de rapel para ajudar no salvamento. Caio foi encontrado sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

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A Pedra do Macaco é um dos pontos turísticos mais famosos de Maricá, na Região dos Lagos. No dia 14 de junho, Rosemary Suzart Garcia, de 59 anos, sofreu um acidente e morreu em uma trilha no mesmo parque. Ela se preparava para fazer rapel e escorregou da Gruta do Spar.

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