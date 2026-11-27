Uma professora de 31 anos faleceu em Florianópolis (SC) após salvar alunos que se afogaram em alto mar, na Praia Barra da Lagoa, no norte da ilha. Mariana Zorzo era educadora ambiental no Centro de Educação Popular (Cedep), uma organização da sociedade civil (OSC) que atua no bairro de Monte Cristo.

Mariana e outros professores levaram os alunos para a praia no dia 19 de novembro, quinta-feira retrasada. Em determinado momento, o grupo foi levado pela correnteza e estava sendo arrastado rumo ao alto-mar. A educadora mergulhou na água para resgatar os colegas.

Salva-vidas, bombeiros, guardas-civis, equipes do SAMU, ambulâncias e o helicóptero Águia foram mobilizados para socorrer as vítimas. Mariana teve um afogamento de grau 6, que é o mais grave — a pessoa sofre uma parada cardiorrespiratória.

Os bombeiros conseguiram reanimá-la e ela foi levada de helicóptero para o Hospital Governador Celso Ramos, no outro lado da capital catarinense. A professora ficou internada, mas não resistiu e faleceu no último dia 25.

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Além dela, um outro professor, de 32 anos, que estava com o grupo, teve um afogamento de grau 2 (a pessoa aspira uma quantidade pequena de água, mas ainda mantém o pulso). Ele foi levado de SAMU para outro hospital. As seis crianças e adolescentes tiveram afogamento grau 1 (aspiração mínima de líquido) e foram atendidas na UPA, sem ferimentos ou sequelas.