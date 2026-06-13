Quem era a mulher que foi morta após salto de ‘rope jump’ sem cordas em Limeira

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Uma mulher de 21 anos morreu em um trágico acidente de rope jump em Limeira (SP) após ser lançada de 40 metros sem equipamentos de segurança, como mostra vídeo chocante. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas faleceu no local. Instrutores fugiram, mas foram presos. Acompanhe os detalhes desta fatalidade.

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Uma mulher de 21 anos morreu neste sábado, 13, após ser lançada de uma altura de 40 metros durante salto de rope jump em Limeira, no interior paulista. Ela foi jogada por instrutores sem estar presa a qualquer corda de segurança, como mostra um vídeo que circula pelas redes sociais. As cenas são chocantes e o caso trágico foi na Ponte do Esqueleto, numa trilha conhecida pela prática de esportes radicais.

A gravação mostra alguém gritando “gente, a corda” logo depois de a mulher ser arremessada de uma plataforma. O erro é visível: além do vídeo mostrá-la sem o equipamento, depois ele aparece no chão.

A vítima foi identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. A jovem era moradora de Jandira, também no interior de São Paulo, e havia se formado em Educação Física e Gestão Esportiva. Era ativa nas redes sociais e compartilhava registros de sua rotina e interesses, como a natureza e o bem-estar. Pouco antes da morte, ela chegou a escrever via stories: “Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte?”.

Ela recebeu os primeiros socorros de pessoas presentes na trilha. O Samu foi acionado e constatou o óbito dela no local. Ao chegar à Ponte do Esqueleto, após a tragédia, o noivo da mulher passou mal e precisou ser socorrido.

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Dois homens fugiram do local, mas acabaram presos ao serem localizadas na mata por uma equipe do helicóptero Águia. No total, seis foram detidos pela Polícia Militar. A informação é do g1. Em nota na tarde deste sábado, a PM afirmou que junto do Corpo de Bombeiros atende desde as 9h55 da manhã ocorrência de queda de pessoa na trilha. De acordo com a polícia, no momento do salto, “não teria sido realizada a correta fixação dos equipamentos de segurança, o que resultou em uma queda de grande altura, causando politraumatismo”.