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Quem é Ricardo Abrão, deputado alvo de operação da PF por suspeita de compra de votos

Parlamentar ocupou a vaga de Chiquinho Brazão, mandante da morte de Marielle Franco (PSOL) que teve o mandato cassado em abril do ano passado

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 08h48 | Atualizado em 3 set 2026, 11h19
Marielle
O suplente de deputado federal Ricardo Abrão. (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)
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O deputado federal Ricardo Abrão (PSDB) foi alvo nesta quinta-feira, 3, de um mandado de busca e apreensão no âmbito de uma operação da Polícia Federal (PF) para investigar um esquema de compra de votos em Nilópolis, na Baixada Fluminense, nas eleições municipais de 2024. Em nota, a PF informou que também obteve afastamento do sigilo de dados de equipamentos eletrônicos.

“A ação é um desdobramento de investigação iniciada em outubro de 2024, que resultou na prisão em flagrante de 24 pessoas e, em fevereiro de 2025, no cumprimento de mandados judiciais na Operação Astreia”, acrescentou o comunicado.

Em outubro de 2024, um imóvel usado pelo candidato à reeleição como prefeito Abraão David Neto, o Abraãozinho (PL), foi revistado pela PF. No endereço, os agentes apreenderam cerca de R$ 63 mil em espécie, uma pistola com dois carregadores e um carro com propaganda eleitoral do candidato. Já em 2025, na véspera do primeiro turno local, 24 foram presos, incluindo três policiais militares. Abraaõzinho, que negou qualquer irregularidade na época, foi reeleito. Ele é primo de Ricardo Abrão.

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Quem é Ricardo Abrão

O parlamentar ocupou a vaga do ex-deputado federal Chiquinho Brazão, mandante da morte da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) que teve o mandato na Câmara cassado em abril do ano passado. Brazão foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 76 anos e 3 meses pelo assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes.

Formado em Direito e empresário, Abrão é filho de filho de Farid Abrão David, ex-prefeito de Nilópolis, e sobrinho do contraventor Aniz Abraão David, presidente de honra da Beija-Flor de Nilópolis. Ele iniciou carreira política em 2001, quando passou a atuar como chefe de gabinete na Prefeitura de Nilópolis ao lado do pai. Foi deputado estadual por dois mandatos (2003–2006 e 2011–2014), além de ter sido presidente da Beija-Flor entre 2017 e 2021.

VEJA tenta contato com a defesa de Ricardo Abrão. O espaço está aberto.

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