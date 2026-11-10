🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Quem é Patrícia Kundrát, mulher de FHC citada em polêmica após vídeo do ex-presidente

Nome ganhou destaque após publicação de influenciador

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 10h44 | Atualizado em 10 nov 2026, 12h17
Homem de cabelos grisalhos e óculos, camisa branca, sentado ao lado de mulher loira, sorrindo, com blusa preta e broche amarelo 45 anos
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com a mulher, Patrícia Kundrát (YouTube/Reprodução)
Continua após publicidade
Quem é Patrícia Kundrát, mulher de FHC citada em polêmica após vídeo do ex-presidente Priorize VEJA no Google

O nome de Patrícia Kundrát, mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ficou em evidência nesta segunda-feira, 9, após a divulgação de um vídeo gravado por um influenciador dentro do apartamento do político de 95 anos, em Higienópolis, na região central de São Paulo. As imagens, publicadas nas redes sociais por Wesley Oliveira, mostram cômodos da residência e o ex-presidente, que enfrenta um quadro avançado de Alzheimer. O episódio provocou críticas e levou Patrícia, 48, a registrar um boletim de ocorrência. A Polícia Civil de SP instaurou um inquérito para apurar o episódio.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Formada em marketing pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), Patrícia trabalhou durante sete anos no Instituto Fernando Henrique Cardoso, instituição dedicada à preservação do acervo e da trajetória política do ex-presidente. Foi lá que os dois se conheceram e se aproximaram. Ela exerceu funções administrativas e de secretária-executiva. Posteriormente, trabalhou diretamente com FHC.

Siga
Continua após a publicidade

Os dois foram vistos publicamente pela primeira vez durante uma viagem a Miami, nos Estados Unidos, mas o relacionamento foi oficializado em janeiro de 2014, quando registraram uma união estável em um cartório de São Paulo, sob o regime de separação de bens. Na ocasião, o ex-presidente tinha 82 anos e Patrícia, 36. A formalização ocorreu seis anos após a morte da antropóloga Ruth Cardoso (1930-2008), com quem FHC foi casado por 55 anos e teve três filhos.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Continua após a publicidade

Além da atuação no instituto, Patrícia também se envolveu em projetos relacionados às políticas sobre drogas, tema que aproximava seus interesses dos de FHC. Em 2014, ela trabalhava no Instituto Igarapé, organização voltada a questões de segurança pública e desenvolvimento.

Um episódio recente envolvendo Kundrát foi o processo de interdição judicial de FHC, iniciado pelos filhos em razão do avanço do Alzheimer. Em abril de 2026, a Justiça de São Paulo aceitou o pedido e nomeou Paulo Henrique Cardoso como curador provisório do pai, inicialmente com poderes relacionados à administração patrimonial e financeira. Por manter uma união estável com o ex-presidente, Patrícia precisou se manifestar no processo. Em 20 de abril, apresentou formalmente sua concordância com a medida. A decisão não alterou o vínculo entre os dois.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
fernando henrique cardoso
FHC
Gente
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).