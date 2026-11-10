Quem é Patrícia Kundrát, mulher de FHC citada em polêmica após vídeo do ex-presidente

Ler Resumo





Patrícia Kundrát, mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ganhou destaque após a repercussão de um vídeo gravado no apartamento do político em São Paulo. Entenda quem é Patrícia, sua trajetória no Instituto FHC, a união estável com o ex-presidente e sua posição no processo de interdição judicial devido ao Alzheimer.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O nome de Patrícia Kundrát, mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ficou em evidência nesta segunda-feira, 9, após a divulgação de um vídeo gravado por um influenciador dentro do apartamento do político de 95 anos, em Higienópolis, na região central de São Paulo. As imagens, publicadas nas redes sociais por Wesley Oliveira, mostram cômodos da residência e o ex-presidente, que enfrenta um quadro avançado de Alzheimer. O episódio provocou críticas e levou Patrícia, 48, a registrar um boletim de ocorrência. A Polícia Civil de SP instaurou um inquérito para apurar o episódio.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Formada em marketing pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), Patrícia trabalhou durante sete anos no Instituto Fernando Henrique Cardoso, instituição dedicada à preservação do acervo e da trajetória política do ex-presidente. Foi lá que os dois se conheceram e se aproximaram. Ela exerceu funções administrativas e de secretária-executiva. Posteriormente, trabalhou diretamente com FHC.

Continua após a publicidade

Os dois foram vistos publicamente pela primeira vez durante uma viagem a Miami, nos Estados Unidos, mas o relacionamento foi oficializado em janeiro de 2014, quando registraram uma união estável em um cartório de São Paulo, sob o regime de separação de bens. Na ocasião, o ex-presidente tinha 82 anos e Patrícia, 36. A formalização ocorreu seis anos após a morte da antropóloga Ruth Cardoso (1930-2008), com quem FHC foi casado por 55 anos e teve três filhos.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Continua após a publicidade

Além da atuação no instituto, Patrícia também se envolveu em projetos relacionados às políticas sobre drogas, tema que aproximava seus interesses dos de FHC. Em 2014, ela trabalhava no Instituto Igarapé, organização voltada a questões de segurança pública e desenvolvimento.

Um episódio recente envolvendo Kundrát foi o processo de interdição judicial de FHC, iniciado pelos filhos em razão do avanço do Alzheimer. Em abril de 2026, a Justiça de São Paulo aceitou o pedido e nomeou Paulo Henrique Cardoso como curador provisório do pai, inicialmente com poderes relacionados à administração patrimonial e financeira. Por manter uma união estável com o ex-presidente, Patrícia precisou se manifestar no processo. Em 20 de abril, apresentou formalmente sua concordância com a medida. A decisão não alterou o vínculo entre os dois.

Continua após a publicidade