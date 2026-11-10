🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Quem é ‘Paquito’, preso na Bahia por fornecer fuzis para o Comando Vermelho na Rocinha

Felipe de Souza dos Santos, de 32 anos, foi detido no município de Camamu

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 09h14
Rocinha: a favela é hoje uma das maiores do país, com 72 000 moradores
Rocinha: a favela é hoje uma das maiores do país, com 72 000 moradores (JaneUK86/Getty Images)
Continua após publicidade
Quem é ‘Paquito’, preso na Bahia por fornecer fuzis para o Comando Vermelho na Rocinha Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira, 9, Felipe de Souza dos Santos, de 32 anos, conhecido como “Paquito”, apontado como fornecedor de fuzis para traficantes do Comando Vermelho (CV) na Rocinha, na Zona Sul do Rio. Ele foi detido por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter), em ação conjunta com a Polícia Civil da Bahia, o município de Camamu, no estado nordestino.

“De acordo com as investigações, o preso integrava uma organização criminosa especializada na aquisição, financiamento e transporte de armamentos entre estados. Ele atuava no setor logístico da quadrilha, participando do transporte de armas de grosso calibre destinadas ao tráfico de drogas na comunidade”, informou a polícia do Rio em nota.

As investigações começaram após uma apreensão realizada em Seropédica, na Baixada Fluminense, pela Polícia Rodoviária Federal em abril de 2024, quando foram encontrados dois fuzis, uma espingarda, carregadores e munições transportados do Rio Grande do Sul. Os armamentos estavam a caminho da Rocinha.

+ Operação da PF investiga tentativa de furto do acervo do Real Gabinete Português, no Rio

Siga
Continua após a publicidade

A partir da análise de dados telefônicos, movimentações financeiras e comunicações digitais, foi possível identificar a existência de uma quadrilha bem estruturada, com divisão de tarefas entre financiadores, intermediários e transportadores. Segundo a PCERJ, o grupo utilizava contas de terceiros, os chamados “laranjas”, pagamentos fracionados e veículos adaptados para esconder as armas no transporte.

Em agosto, outro integrante da organização, apontado como responsável por atividades financeiras e logísticas, foi preso em ação conjunta com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Após novas diligências, a Polinter localizou Santos na Bahia, que foi preso pelos agentes do estado no distrito de Travessão, em Camamu. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de organização criminosa armada e comércio ilegal de arma de fogo.

Publicidade
TAGS:
Bahia
Comando Vermelho
Facções
Favela da Rocinha
operação
Polícia
Prisão
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).