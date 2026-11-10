Quem é ‘Paquito’, preso na Bahia por fornecer fuzis para o Comando Vermelho na Rocinha

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira, 9, Felipe de Souza dos Santos, de 32 anos, conhecido como “Paquito”, apontado como fornecedor de fuzis para traficantes do Comando Vermelho (CV) na Rocinha, na Zona Sul do Rio. Ele foi detido por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter), em ação conjunta com a Polícia Civil da Bahia, o município de Camamu, no estado nordestino.

“De acordo com as investigações, o preso integrava uma organização criminosa especializada na aquisição, financiamento e transporte de armamentos entre estados. Ele atuava no setor logístico da quadrilha, participando do transporte de armas de grosso calibre destinadas ao tráfico de drogas na comunidade”, informou a polícia do Rio em nota.

As investigações começaram após uma apreensão realizada em Seropédica, na Baixada Fluminense, pela Polícia Rodoviária Federal em abril de 2024, quando foram encontrados dois fuzis, uma espingarda, carregadores e munições transportados do Rio Grande do Sul. Os armamentos estavam a caminho da Rocinha.

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A partir da análise de dados telefônicos, movimentações financeiras e comunicações digitais, foi possível identificar a existência de uma quadrilha bem estruturada, com divisão de tarefas entre financiadores, intermediários e transportadores. Segundo a PCERJ, o grupo utilizava contas de terceiros, os chamados “laranjas”, pagamentos fracionados e veículos adaptados para esconder as armas no transporte.

Em agosto, outro integrante da organização, apontado como responsável por atividades financeiras e logísticas, foi preso em ação conjunta com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Após novas diligências, a Polinter localizou Santos na Bahia, que foi preso pelos agentes do estado no distrito de Travessão, em Camamu. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de organização criminosa armada e comércio ilegal de arma de fogo.