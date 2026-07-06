Quem é o zagueiro alvo da Operação VAR, que investiga esquema no Campeonato Carioca

O zagueiro Luiz Gustavo Lopes dos Santos, da Portuguesa-RJ, é um dos alvos da terceira fase da Operação VAR, realizada nesta segunda-feira, 6, contra um esquema de manipulação de resultados em jogos da Série B do Campeonato Carioca. A Polícia Civil cumpre três mandados de busca e apreensão em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Luiz Gustavo foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, enquanto outro atleta investigado não foi encontrado pelos agentes. Segundo as investigações, o zagueiro teria recebido intencionalmente um cartão amarelo na partida entre Portuguesa e Nova Iguaçu, em janeiro, para beneficiar usuários de plataformas de apostas esportivas. O jogo do Campeonato Carioca terminou em empate: 1 a 1.

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O esquema favorece, em particular, aqueles que participam das chamadas microapostas — nessa modalidade, cartões ou faltas, por exemplo, podem gerar ganhos para os apostadores. A ação desta segunda apreendeu materiais que poderão ajudar a identificar novos envolvidos. As investigações continuam para localizar os investigados e identificar o papel dos suspeitos na engrenagem criminosa, que também envolve lavagem de dinheiro.