Quem é o velejador resgatado pela Marinha a 1,6 mil quilômetros do Rio

O velejador Guy deBoer, de 70 anos, foi resgatado pela Marinha do Brasil, nesta quarta-feira, 11, a cerca de 1,6 mil quilômetros da costa do Rio de Janeiro. Ele chegou pouco antes de 10h e desembarcou da Corveta Barroso em uma cadeira de rodas. O resgate ocorreu após sofrer uma queda dentro de seu barco durante a Golden Globe Race, uma das competições mais desafiadoras da modalidade.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Nascido em Nova Orleans, nos Estados Unidos, Guy deBoer cresceu em uma família ligada à navegação: seu pai era oficial da marinha mercante holandesa e conheceu sua mãe durante uma viagem de navio. Um dos seis filhos do casal, o norte-americano praticamente foi criado no New Orleans Yacht Club, onde aprendeu a velejar ainda criança. Ao longo do tempo, competiu em diferentes modalidades, incluindo as classes olímpicas Finn e Star, conquistou títulos nacionais e internacionais e também trabalhou como treinador de regatas.

Continua após a publicidade

Fora do mar, construiu uma trajetória profissional diversificada, com passagens pelos setores de notícias, rádio e serviços digitais. Também atuou como editor, publisher e corretor de iates. Embora tenha se aposentado da vela profissional em 2008, nunca abandonou sua paixão.

A Golden Globe Race representava um antigo objetivo pessoal. A competição exige que os participantes deem a volta ao mundo sozinhos, sem escalas e sem assistência externa, utilizando métodos tradicionais de navegação. Guy já havia tentado participar da prova em 2022, mas precisou desistir depois que seu veleiro, o Spirit, encalhou na ilha de Fuerteventura, na Espanha.

Continua após a publicidade

Já na edição de 2026, a jornada foi interrompida por uma emergência médica. No início de novembro, ele caiu dentro da cabine, bateu a cabeça e sofreu ferimentos. Dias depois, relatou dificuldades para movimentar o braço esquerdo, ficar em pé e se alimentar, o que levou ao pedido de evacuação.

Continua após a publicidade