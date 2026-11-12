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Brasil

Quem é o velejador resgatado pela Marinha a 1,6 mil quilômetros do Rio

Guy deBoer foi socorrido após queda dentro de barco

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 13h30
Homem idoso barbudo, sorrindo, usando boné e roupas cinzas, sentado em um veleiro com capota laranja, braço esquerdo erguido segurando uma barra. Ao fundo, mar azul-turquesa e céu claro com nuvens, com outra vela branca visível
Velejador norte-americano Guy deBoer (./Divulgação)
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O velejador Guy deBoer, de 70 anos, foi resgatado pela Marinha do Brasil, nesta quarta-feira, 11, a cerca de 1,6 mil quilômetros da costa do Rio de Janeiro. Ele chegou pouco antes de 10h e desembarcou da Corveta Barroso em uma cadeira de rodas. O resgate ocorreu após sofrer uma queda dentro de seu barco durante a Golden Globe Race, uma das competições mais desafiadoras da modalidade.

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Nascido em Nova Orleans, nos Estados Unidos, Guy deBoer cresceu em uma família ligada à navegação: seu pai era oficial da marinha mercante holandesa e conheceu sua mãe durante uma viagem de navio. Um dos seis filhos do casal, o norte-americano praticamente foi criado no New Orleans Yacht Club, onde aprendeu a velejar ainda criança. Ao longo do tempo, competiu em diferentes modalidades, incluindo as classes olímpicas Finn e Star, conquistou títulos nacionais e internacionais e também trabalhou como treinador de regatas.

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Fora do mar, construiu uma trajetória profissional diversificada, com passagens pelos setores de notícias, rádio e serviços digitais. Também atuou como editor, publisher e corretor de iates. Embora tenha se aposentado da vela profissional em 2008, nunca abandonou sua paixão.

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A Golden Globe Race representava um antigo objetivo pessoal. A competição exige que os participantes deem a volta ao mundo sozinhos, sem escalas e sem assistência externa, utilizando métodos tradicionais de navegação. Guy já havia tentado participar da prova em 2022, mas precisou desistir depois que seu veleiro, o Spirit, encalhou na ilha de Fuerteventura, na Espanha.

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Já na edição de 2026, a jornada foi interrompida por uma emergência médica. No início de novembro, ele caiu dentro da cabine, bateu a cabeça e sofreu ferimentos. Dias depois, relatou dificuldades para movimentar o braço esquerdo, ficar em pé e se alimentar, o que levou ao pedido de evacuação.

Três homens em um ambiente escuro, possivelmente um helicóptero. Um homem de bigode e protetores de ouvido amarelos, vestindo roupa de mergulho preta, faz um gesto de punho cerrado. Ao seu lado, um homem mais velho, com barba branca, está deitado, coberto por uma manta térmica prateada. Outro homem de roupa de mergulho preta observa a cena. Um galão amarelo com tampa vermelha está no chão
Guy deBoer, 70, foi resgatado pela Marinha (Marinha/Divulgação)
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