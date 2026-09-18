Quem é o traficante foragido preso no Galeão ao voltar de Dubai
Ele foi detido ao desembarcar de uma luxuosa viagem aos Emirados Árabes
Thiago Américo do Livramento, conhecido como Cocão, foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira, 17, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na zona norte do Rio. Foragido da Justiça, ele retornava de uma viagem de aproximadamente uma semana a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A prisão foi feita por agentes da 6ª DP (Cidade Nova), com apoio da Polícia Federal, a partir de um mandado expedido pela Justiça.
Segundo as investigações, Cocão é apontado como responsável por uma estrutura ligada ao Terceiro Comando Puro (TCP) especializada na receptação e comercialização de celulares roubados e furtados, principalmente iPhones. De acordo com a Polícia Civil, os aparelhos eram submetidos a procedimentos de desbloqueio que possibilitavam o acesso às contas bancárias das vítimas. Com os dados obtidos, eram realizadas fraudes financeiras antes de os telefones serem revendidos.
Ainda conforme a investigação, parte do dinheiro obtido com o esquema era usada para financiar o tráfico de drogas no Complexo do São Carlos, na região central da cidade. Os investigadores acompanhavam os passos de Cocão havia meses e identificaram sua volta ao Brasil após a viagem aos Emirados Árabes. Durante a estadia em Dubai, ele publicou nas redes sociais imagens em carros de luxo, em pontos turísticos e com sacolas de uma marca de bolsas de grife.