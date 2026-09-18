Quem é o traficante foragido preso no Galeão ao voltar de Dubai

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Thiago Américo do Livramento, o Cocão, foi preso no Rio ao retornar de Dubai. Apontado como líder de esquema do TCP que receptava e vendia celulares roubados, desbloqueava aparelhos para fraudes bancárias e financiava o tráfico no Complexo do São Carlos. Ele ostentou luxo nas redes sociais em sua viagem.

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Thiago Américo do Livramento, conhecido como Cocão, foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira, 17, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na zona norte do Rio. Foragido da Justiça, ele retornava de uma viagem de aproximadamente uma semana a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A prisão foi feita por agentes da 6ª DP (Cidade Nova), com apoio da Polícia Federal, a partir de um mandado expedido pela Justiça.

Segundo as investigações, Cocão é apontado como responsável por uma estrutura ligada ao Terceiro Comando Puro (TCP) especializada na receptação e comercialização de celulares roubados e furtados, principalmente iPhones. De acordo com a Polícia Civil, os aparelhos eram submetidos a procedimentos de desbloqueio que possibilitavam o acesso às contas bancárias das vítimas. Com os dados obtidos, eram realizadas fraudes financeiras antes de os telefones serem revendidos.

Ainda conforme a investigação, parte do dinheiro obtido com o esquema era usada para financiar o tráfico de drogas no Complexo do São Carlos, na região central da cidade. Os investigadores acompanhavam os passos de Cocão havia meses e identificaram sua volta ao Brasil após a viagem aos Emirados Árabes. Durante a estadia em Dubai, ele publicou nas redes sociais imagens em carros de luxo, em pontos turísticos e com sacolas de uma marca de bolsas de grife.