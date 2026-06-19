Quem é o policial preso em operação contra milícia suspeita de movimentar R$ 25 milhões

O policial militar Alexandro Santos Martins foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 19, em uma operação contra a milícia que atua na região do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O grupo é suspeito de movimentar mais de R$ 25 milhões obtidos a partir da cobrança de taxas ilegais de moradores, comerciantes e até mesmo da prefeitura. Segundo as investigações, o agente ajudava a disfarçar a origem ilícita do dinheiro e fornecia segurança privada para os integrantes do grupo.

A prisão aconteceu durante uma operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco). Foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão na capital, na Baixada Fluminense e no interior do estado. Três pessoas foram presas e outras duas foram encaminhadas à delegacia para prestar depoimento.

As investigações começaram após denúncias de que os criminosos estariam extorquindo empresas que realizavam obras públicas de saneamento e infraestrutura na região. Eles exigiam pagamentos para permitir que o trabalho continuasse e ameaçavam os funcionários. Além das empresas, o grupo também cobrava taxas de moradores e comerciantes locais para permitir que vivessem e trabalhassem na área.

A organização criminosa era dividida em dois núcleos: um que tomava as decisões estratégicas e controlava o território e outro que era responsável por movimentar e esconder o dinheiro de origem ilícita. Para dar aparência de legalidade às movimentações financeiras, os criminosos utilizavam contas bancárias de terceiros e empresas de fachada.

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A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e bens dos investigados. Celulares e computadores apreendidos passarão por perícia para ajudar a identificar outros envolvidos no esquema. De acordo com a polícia, a ofensiva buscou enfraquecer a capacidade econômica da narcomilícia e interromper o fluxo de recursos utilizado para manter seu domínio territorial e suas atividades criminosas.