Quem é o novo brasileiro mais rico da história, segundo a Forbes

O empresário Eduardo Saverin, 42 anos, foi eleito nesta terça-feira, 27, o brasileiro mais rico da história, de acordo com o ranking da revista Forbes. O paulista é um dos cofundadores do Facebook, ao lado de Mark Zuckerberg. Atualmente, sua fortuna é avaliada em R$155,9 bilhões, R$70 bilhões a mais do que no ano passado. O salto do patrimônio de Saverin tem a ver com a valorização nas ações da Meta, que cresceram 76% entre junho de 2023 e junho de 2024.