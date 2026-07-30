Quem é o ex-jogador do Botafogo morto em queda de muro durante vendaval no Rio

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O ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, e um amigo morreram após a queda de um muro em Santa Teresa, RJ, durante vendaval com ventos acima de 100 km/h. A tempestade causou interrupções no transporte, apagões para milhares e acionou o Corpo de Bombeiros para centenas de ocorrências na cidade.

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Tássio Maia dos Santos, ex-jogador do Botafogo, é uma das vítimas da queda de um muro em Santa Teresa durante um vendaval que atingiu o Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 29. Ele estava acompanhado de um amigo, identificado como Vandré Cordeiro, que também não resistiu. A cidade foi atingida por ventos de mais de 100 km/h, que derrubaram árvores e causaram apagões em vários bairros. Também houve interrupção temporária dos serviços de metrô, trem, VLT e barca.

Em nota de pesar, o Botafogo lamentou a morte do jogador de 41 anos, que vestiu a camisa alvinegra em 2015. “Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio. Descanse em paz”, afirmou o comunicado.

Na tarde de quarta, a cidade entrou em estágio 2, quando há risco de ocorrências de alto impacto. Até o momento, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado para 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas, 5 desabamentos. O Rio foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). Um homem está desaparecido. Ele estava no mar em Tarituba, em Mambucaba, no momento do vendaval. As buscas continuam.

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+ Vídeo: Passageiros são forçados a andar pelos trilhos do metrô em meio a ventos de 90 km/h no Rio

A Light informou que cerca de 370 mil clientes ainda estão sem eletricidade. Não há previsão de retorno. Mais de 800 equipes foram mobilizadas para normalizar os serviços. Os principais bairros atingidos são Anchieta, Bangu, Campo Grande, Catumbi, Jacarepaguá, Recreio, Santa Cruz e Tijuca.

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A Enel, por sua vez, afirmou que 107 mil estão às escuras, 4,4% do total atendido pela concessionária no estado. Cerca de 79% dos clientes que foram afetados por apagões já tiveram a energia restabelecida. Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba foram mais impactados em razão da queda de árvores, bloqueando o acesso das equipes a diferentes pontos de atendimento. Também não há previsão.

No X, antigo Twitter, o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), alertou para a possibilidade de novos eventos climáticos extremos com a chegada do Super El Niño, com pico previsto para outubro deste ano.

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“Situações como a de ontem exigem atenção, coordenação e presença na rua. E devemos seguir atentos pois podem se repetir durante o período desse Super El Niño. É para isso que a estrutura da Prefeitura existe: o esforço para antecipar riscos, mobilizar os órgãos e agir com velocidade quando a cidade precisa”, escreveu Cavaliere.

“A Prefeitura está preparada para acompanhar essas mudanças em tempo real e dar a resposta mais rápida possível. O Centro de Operações reúne informações das diferentes redes, monitora as ocorrências e aciona as equipes responsáveis para retirar árvores, liberar vias e reduzir os impactos sobre a população. Seguimos mobilizados para o dia de hoje até o estado de normalidade se reestabelecer”, acrescentou.

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