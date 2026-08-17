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Brasil

Quem é o CEO do Grupo Casas Bahia, que pediu recuperação judicial

Renato Franklin assumiu comando da rede de varejo em 2023

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 17h02 | Atualizado em 17 ago 2026, 17h48
Renato Franklin: “Buscamos mais disciplina para alocar capital”
Renato Franklin: “Buscamos mais disciplina para alocar capital” (Casas Bahia/Divulgação)
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O atual CEO do Grupo Casas Bahia é Renato Franklin, 45 anos, que assumiu o comando da rede de varejo em 2023 com o objetivo de liderar o plano de transformação e reestruturação financeira da companhia.

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Mineiro de Belo Horizonte, Renato é conhecido no mercado financeiro como um executivo focado justamente em reestruturação de grandes empresas. Ele ganhou grande destaque no cenário nacional ao se tornar um dos CEOs mais jovens do país. Formado em Administração pela PUC Minas e em Ciências Contábeis pela UMA, tem MBA em Finanças pelo Ibmec e pós-graduação em Gestão de Pessoas pela Fundação Dom Cabral. Além disso, concluiu especialização em liderança na prestigiada escola IMD, na Suíça.

Em sua última postagem no Instagram, há uma semana, o executivo falou sobre como a inteligência artificial já faz parte da transformação do Grupo Casas Bahia e vem ganhando espaço em diferentes frentes do negócio. A seu ver, a tecnologia tem ajudado a aumentar a eficiência, analisar vendas em tempo real e identificar novas oportunidades de relacionamento com clientes.

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A empresa entrou com um pedido de recuperação judicial por dívidas de R$ 17.322.397.047,00. O pedido foi protocolado no final da noite de domingo, 16, na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.

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