Quem é o argentino preso por ‘golpe do amor’ que causou prejuízo de R$ 1 milhão à brasileira

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira, 30, o argentino David Juan Manuel Corbalan, de 47 anos, por aplicar o chamado “golpe do amor”, ou estelionato amoroso, contra uma brasileira. Ele foi detido no Flamengo, na Zona Sul do Rio, sob acusações de ter causado um prejuízo de R$ 1 milhão à vítima ao usar uma falsa identidade de um herdeiro árabe.

Corbalan teria alegado que estava com os bens bloqueados e que precisava de ajuda financeira para liberá-los em países do Oriente Médio, induzindo a mulher a realizar 269 transferências bancárias para ele entre 2023 e 2024. Segundo as investigações da 12ª DP (Copacabana), ele também teria aproveitado um momento em que a vítima estava internada para uma cirurgia cardíaca para invadir seu apartamento e roubar eletrônicos, joias e documentos.

Os agentes, então, cumpriram um mandado de prisão preventiva pelos crimes de estelionato e furto qualificado por abuso de confiança. Corbalan confessou que tentava fugir para São Paulo e que já havia sido preso por outro golpe na Argentina. As diligências também apontaram que ele usava contas em nome de outras ex-namoradas para movimentar os valores angariados com a fraude, além de possuir histórico de crimes semelhantes em vários estados desde 2015.