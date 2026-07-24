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Brasil

Quem é ‘Lafado’, líder do CV com mais de 30 anotações criminais preso na ponte Rio-Niterói

Traficante possui mais de 30 anotações criminais e era procurado para cumprir condenação de 17 anos

Por Gustavo Villela 24 jul 2026, 17h13 | Atualizado em 24 jul 2026, 18h02
Homem de pele parda, cabelo curto e escuro, com expressão séria, vestindo camiseta preta com a frase JUST DO IT em branco, posa em frente a um emblema circular cinza e preto com um falcão e um raio vermelho, e as palavras ARMAS MUNICIONES EXPLOSIVOS
Thiago da Silva Santos foi capturado por agentes da Desarme (Polícia Civil/Reprodução)
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Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam, nesta quinta-feira, 23, um dos principais líderes do Comando Vermelho em Maricá, no Rio de Janeiro. A abordagem foi feita quando o criminoso atravessava a ponte Rio-Niterói, indo de Maricá para a comunidade do Fallet, em Santa Teresa, na capital.

Thiago da Silva Santos, conhecido como “Lafado” e “Trezentos”, tem mais de 30 anotações criminais, que incluem associação ao tráfico de drogas, homicídio, tortura, roubo e outros delitos. Foi cumprido um mandado de prisão por uma condenação de mais de 17 anos.

A Polícia Civil apontou que Thiago é uma das principais lideranças da facção em Maricá e responsável por diversos pontos de venda de drogas na comunidade em Santa Teresa. Ainda segundo a corporação, a prisão foi efetuada com base em dois meses de trabalho de inteligência da Desarme.

O traficante já havia sido preso quatro vezes, a última em 2022, quando foi detido em um restaurante de luxo em Niterói. Ao deixar o sistema prisional, voltou a comandar o tráfico de Maricá, tornando-se foragido da Justiça.

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