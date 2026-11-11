Quem é Jarbas Soares, nome cotado por Alckmin para cargo de ministro no governo Lula

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Jarbas Soares, ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais filiado ao PSB, surge como uma nova opção para integrar o ministério de Lula. A possível indicação ganha força após o deputado André Janones optar por seguir na Câmara. Com proximidade de Rodrigo Pacheco e forte apoio de Geraldo Alckmin, Soares é visto como uma alternativa para representar Minas Gerais na Esplanada, com Alckmin podendo viabilizar sua nomeação.

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O ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais Jarbas Soares, filiado ao PSB, entrou no radar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para integrar o time de auxiliares em seu quarto mandato. A movimentação ocorre após o deputado André Janones indicar a preferência por permanecer na Câmara dos Deputados.

Qual a trajetória recente de Jarbas Soares?

Jarbas Soares é ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais e integra os quadros do PSB. Na disputa pela corrida estadual mineira, ele figurou como candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Patrus Ananias, que foi derrotada pelo senador Cleitinho. Sua experiência no setor público e a recente atuação política em Minas Gerais o colocaram como uma alternativa para representar o estado na Esplanada dos Ministérios.

Quais são os apoios do ex-procurador em Brasília?

A indicação de Jarbas Soares ganha sustentação por causa de suas alianças políticas. Ele mantém forte proximidade com o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Na semana passada, Soares e Alckmin estiveram reunidos no gabinete do vice-presidente. A boa relação com Alckmin conta a favor do ex-procurador-geral para uma eventual nomeação ao governo federal.

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Como Alckmin pode viabilizar essa nomeação?

Segundo a avaliação de aliados, Jarbas Soares poderia ingressar no ministério por meio da cota pessoal de Geraldo Alckmin. O vice-presidente é considerado pelo presidente Lula uma das lideranças mais importantes para a vitória eleitoral alcançada nas urnas em 25 de outubro. Esse prestígio político abre caminho para acomodar o aliado mineiro no quarto mandato presidencial.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.