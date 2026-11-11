🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Quem é Jarbas Soares, nome cotado por Alckmin para cargo de ministro no governo Lula

Ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais reuniu-se com o vice-presidente em meio à busca do presidente por opções mineiras

Por Da Redação 11 nov 2026, 07h15 | Atualizado em 11 nov 2026, 10h46
Dois homens sentados, um de chapéu de palha e camisa vermelha, outro de camisa azul-marinho, conversam e riem, com o segundo tocando o braço do primeiro
Lula e Jarbas Soares (Instagram/jarbassoaresjrmg/Reprodução)
Continua após publicidade
Quem é Jarbas Soares, nome cotado por Alckmin para cargo de ministro no governo Lula Priorize VEJA no Google

O ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais Jarbas Soares, filiado ao PSB, entrou no radar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para integrar o time de auxiliares em seu quarto mandato. A movimentação ocorre após o deputado André Janones indicar a preferência por permanecer na Câmara dos Deputados.

Qual a trajetória recente de Jarbas Soares?

Jarbas Soares é ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais e integra os quadros do PSB. Na disputa pela corrida estadual mineira, ele figurou como candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Patrus Ananias, que foi derrotada pelo senador Cleitinho. Sua experiência no setor público e a recente atuação política em Minas Gerais o colocaram como uma alternativa para representar o estado na Esplanada dos Ministérios.

Quais são os apoios do ex-procurador em Brasília?

A indicação de Jarbas Soares ganha sustentação por causa de suas alianças políticas. Ele mantém forte proximidade com o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Na semana passada, Soares e Alckmin estiveram reunidos no gabinete do vice-presidente. A boa relação com Alckmin conta a favor do ex-procurador-geral para uma eventual nomeação ao governo federal.

Siga

Os desafios do governo Lula 4

Continua após a publicidade

Como Alckmin pode viabilizar essa nomeação?

Segundo a avaliação de aliados, Jarbas Soares poderia ingressar no ministério por meio da cota pessoal de Geraldo Alckmin. O vice-presidente é considerado pelo presidente Lula uma das lideranças mais importantes para a vitória eleitoral alcançada nas urnas em 25 de outubro. Esse prestígio político abre caminho para acomodar o aliado mineiro no quarto mandato presidencial.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Governo Lula
Luiz Inácio Lula da Silva
Minas Gerais
Notícias em alta
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).