Quem é Jarbas Soares, nome cotado por Alckmin para cargo de ministro no governo Lula
Ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais reuniu-se com o vice-presidente em meio à busca do presidente por opções mineiras
O ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais Jarbas Soares, filiado ao PSB, entrou no radar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para integrar o time de auxiliares em seu quarto mandato. A movimentação ocorre após o deputado André Janones indicar a preferência por permanecer na Câmara dos Deputados.
Qual a trajetória recente de Jarbas Soares?
Jarbas Soares é ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais e integra os quadros do PSB. Na disputa pela corrida estadual mineira, ele figurou como candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Patrus Ananias, que foi derrotada pelo senador Cleitinho. Sua experiência no setor público e a recente atuação política em Minas Gerais o colocaram como uma alternativa para representar o estado na Esplanada dos Ministérios.
Quais são os apoios do ex-procurador em Brasília?
A indicação de Jarbas Soares ganha sustentação por causa de suas alianças políticas. Ele mantém forte proximidade com o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Na semana passada, Soares e Alckmin estiveram reunidos no gabinete do vice-presidente. A boa relação com Alckmin conta a favor do ex-procurador-geral para uma eventual nomeação ao governo federal.
Como Alckmin pode viabilizar essa nomeação?
Segundo a avaliação de aliados, Jarbas Soares poderia ingressar no ministério por meio da cota pessoal de Geraldo Alckmin. O vice-presidente é considerado pelo presidente Lula uma das lideranças mais importantes para a vitória eleitoral alcançada nas urnas em 25 de outubro. Esse prestígio político abre caminho para acomodar o aliado mineiro no quarto mandato presidencial.
VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.