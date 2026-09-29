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Quem é candidata a deputada pelo Rio que teve candidatura barrada por relação com CV

TRE-RJ apontou Mariana de Souza é mulher de Wilson Marques de Albuquerque, apontado como o vice-chefe do Comando Vermelho em Alagoas

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 10h16
Mulher sorridente de cabelos longos e pretos, vestindo camiseta verde com a frase SÓ JESUS TEM PODER ATOS 4:12 em amarelo, apoiada em um corrimão azul. Ao fundo, uma paisagem urbana com casas simples em uma encosta de morro e montanhas sob céu nublado
Mariana de Souza (Federação União Progressista). (@marianadesouza.rj/Instagram)
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A candidata a deputada federal Mariana de Souza (Federação União Progressista) teve o registro indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) em 11 de setembro. Em unanimidade, a corte indicou que ela é mulher de Wilson Marques de Albuquerque, conhecido como “Zé Dirceu” e “Alex”, apontado como o vice-chefe do Comando Vermelho (CV) no estado de Alagoas. Como a decisão cabe recurso, Mariana continua a fazer campanha na Zona Norte do Rio.

Segundo o TRE-RJ, indícios de “concentração de votos em áreas que comprovadamente sofrem a influência do Comando Vermelho, além de doações de campanha feitas por pessoa com condenação por tráfico” levaram ao indeferimento. Os membros da Corte também avaliaram que a sua candidatura “não representa um projeto autônomo, mas uma tentativa de infiltração do Comando Vermelho no Poder Legislativo”.

Wilson fugiu acompanhado por outros 10 detentos do Presídio de Segurança Máxima 2, em Maceió, em setembro de 2017. Desde então, está foragido. Ele acumula 31 anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

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Cartaz de procurado com foto de um homem branco de cabelo raspado e camiseta vermelha, olhando sério para a câmera, com régua de altura ao fundo. Ao lado, a bandeira de Alagoas e a sigla AL. Abaixo, informações: Nome completo: WILSON MARQUES DE ALBUQUERQUE, Apelido: ZÉ DIRCEU / ALEX, CPF: 072.955.914-94, DN: 18/07/1989
FORAGIDO: Wilson Marques de Albuquerque, apontado como o vice-chefe do CV em Alagoas. (Ministério da Justiça e Segurança Pública/Divulgação)

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Uma investigação do Ministério Público Eleitoral (MPE) mostrou que os dois tiveram um filho em 2023, dois anos após iniciarem um relacionamento. Em 2025, Mariana e Wilson se casaram na Igreja Batista no Grotão, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio.

Embora a defesa alegue que Mariana terminou o relacionamento quando descobriu a ligação de Wilson com o CV, a candidata só publicava fotos com o marido nas redes sociais em que ele aparecia com o rosto tampado.

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“Li acusações, vi meu nome sendo associado a coisas que não representam quem eu sou e vi uma história inteira ser julgada sem que muita gente sequer me conhecesse”, disse ela em publicação, rebatendo as acusações: “Em 2024, eu fiz quase 2 mil votos. Se eu tinha apoio da organização local, por que eu não fiz muito mais? Se eu estava com a máquina da organização local, por que eu não ganhei e eleição, então? Querem me criminalizar por ser da comunidade.”

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