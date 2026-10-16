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Quem é arqueóloga premiada baleada em tentativa de assalto no Rio; veja vídeo

Tania Andrade Lima, responsável pela descoberta do Cais do Valongo, foi atingida no pescoço, no ombro e na mão

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 09h35
Mulher de cabelos castanhos e óculos, vestindo blusa vermelha, sorri em frente a uma estante de livros. Ao lado, um vídeo de segurança mostra uma pessoa agachada na calçada, com árvores e carros ao fundo
Professora aposentada Tania Andrade Lima foi baleada na saída de um banco no Leblon, na Zona Sul do Rio. (Redes sociais/Reprodução)
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A professora aposentada Tania Andrade Lima, responsável pela descoberta do Cais do Valongo, foi baleada em uma tentativa de assalto nesta quinta-feira, 15, na saída de um banco no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Tania é brutalmente rendida e arrastada pelo chão por um dos criminosos, que tenta levar sua bolsa. O homem, então, dispara três vezes e foge com um comparsa em uma moto.

A vítima, de 80 anos, foi socorrida foi três homens e levada ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, de onde foi transferida para uma unidade particular. Ela foi atingida no pescoço e no ombro, sem gravidade, bem como na mão, que precisará de mais cuidados. O estado de saúde é estável.

Tania é doutora em Arqueologia pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutora em História Social pela mesma instituição. Hoje, é professora aposentada do Departamento de Antropologia do Museu Nacional/UFRJ, onde continua a dar aulas voluntariamente no Programa de Pós-Graduação em Arqueologia. É membro do conselho editorial de diversas revistas científicas no Brasil, América do Sul e Europa, tendo recebido a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2006. 

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Coordenadora de escavações, ela comandou a equipe que descobriu os vestígios do Cais do Valongo, um dos principais pontos de desembarque de africanos escravizados, em 2011. Na época, a Zona Portuária do Rio de Janeiro passava por obras de revitalização. O local foi considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2017.

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Em nota, o Museu Nacional/UFRJ lamentou o “episódio terrível” e prestou solidariedade à professora e aos seus familiares.

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“Destacamos, nesse momento de extrema preocupação, a dedicação da professora Tania ao longo de décadas de serviços prestados à instituição. Lamentamos ainda que esse episódio terrível tenha ocorrido justamente no Dia dos Professores, dedicado à valorização desses profissionais tão especiais e imprescindíveis em nossa sociedade, como Tania Andrade Lima. Ocorrências como esta nos levam a refletir sobre o agravamento crescente do cenário de violência em nossa cidade. Manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas da professora, a quem desejamos pronta e plena recuperação.”

 

 

 

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