Quem é a influenciadora que afirma ter tido perfil derrubado por Vorcaro

Ana Raquel dos Santos Ribeiro, dona da conta @anatrackid nas redes sociais, produz conteúdo sobre música eletrônica desde 2020. Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite de sexta-feira, 11, ela afirma ter descoberto agora o que pode ter levado à suspensão de seu perfil no Instagram, em 2023: um pedido do banqueiro Daniel Vorcaro.

A história começou no dia 1º de novembro daquele ano, no qual Ana publicou um vídeo relacionado a uma festa realizada no Madame Club, casa noturna historicamente conhecida como Madame Satã, em São Paulo, que passou a ser citada na investigação da Polícia Federal (PF) sobre o caso Banco Master. Ela não esteve no evento, mas diz ter conseguido imagens e informações com uma pessoa que participou da organização.

Segundo reportagem da revista Piauí, a festa havia sido articulada por Vorcaro e tinha uma regra clara: os convidados não poderiam levar celulares. A ideia era manter o encontro longe dos holofotes. Ainda de acordo com a revista, estavam presentes 20 homens e 120 mulheres.

Na época, Ana conta que recebeu informações sobre o evento e decidiu publicá-las porque havia uma série de rumores circulando entre os frequentadores da cena eletrônica. Pouco depois, seu perfil saiu do ar. “Eu postei no meu perfil e, por coincidência, na época, eu nem entendi o motivo, o meu perfil do Instagram caiu”, afirmou ela.

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Ela diz que tentou resolver o problema diretamente com o Instagram e o Facebook e chegou a entrar na Justiça para recuperar a conta. Depois de meses, conseguiu reativá-la, mas afirma que nunca recebeu uma explicação clara sobre o motivo da suspensão.

Isso mudou, segundo ela, após a divulgação de documentos sigilosos das investigações sobre o Banco Master que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Ana diz ter encontrado nos autos prints de uma conversa em que Vorcaro encaminha o link de seu perfil e pede que a página seja derrubada.

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“Com a queda do sigilo do processo do Vorcaro, constam prints onde ele enviou o link da minha página para o Sicário e ele pede a derrubada da página”, disse. Também conhecido como Sicário e identificado no celular como “Felipe Mourão”, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão atuava como executor de determinações de Vorcaro, segundo a PF.

Ana mostra prints que mostram que, na conversa, Vorcaro chegou a pedir que apenas a publicação fosse retirada, e não o perfil inteiro, por causa do número reduzido de seguidores. Ainda assim, ela afirma que sua conta acabou suspensa.

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A influenciadora diz também que o Facebook não conseguiu apontar qual regra teria sido violada. A conta só teria voltado ao ar depois que um funcionário da empresa encontrou uma página reserva criada por ela e decidiu analisar o caso. “Inclusive, o Facebook não conseguiu comprovar o motivo pelo qual a minha conta havia sido banida, já que, desde o início, ela nunca havia sofrido nenhum bloqueio, nem realizado nenhum shadow ban, e eu nunca compartilhei qualquer informação falsa ou que ferisse as diretrizes”, disse.

Três anos depois, Ana diz estar indignada ao descobrir a possível relação entre a suspensão e o episódio envolvendo Vorcaro. “Hoje, 3 anos depois, eu descubro o real motivo, estou indignada, perplexa com a situação”, afirmou. Com 36,9 mil seguidores, a influenciadora compartilha em seu perfil no Instagram notícias, datas de eventos, escalações de DJs e venda de ingressos.