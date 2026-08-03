Quem é a influenciadora presa por suspeita de integrar esquema de roubos no Rio

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A influenciadora digital Nick Frazão, com mais de 100 mil seguidores, foi presa no Rio de Janeiro sob suspeita de envolvimento em roubos. Apesar da vida de luxo exibida nas redes, a polícia a ligou a crimes após uma vítima de programa sexual a reconhecer. Detalhes da operação revelam apreensões que reforçam as acusações.

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A influenciadora digital Nicolly Evangelista do Carmo, conhecida nas redes sociais como Nick Frazão, foi presa nesta segunda-feira, 3, durante uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Segundo os investigadores, ela é suspeita de participação em pelo menos dois roubos registrados na região de São Cristóvão, na zona norte da capital.

Nas redes sociais, onde acumula mais de 100 mil seguidores, Nick Frazão exibe uma rotina marcada por viagens internacionais, hospedagens em hotéis de alto padrão, passeios em destinos turísticos e artigos de luxo. A influenciadora também compartilha registros de eventos, restaurantes e experiências exclusivas, construindo uma imagem associada a um estilo de vida sofisticado.

De acordo com a polícia, ela foi localizada em uma residência de alto padrão em Paciência, na zona oeste. No local, os agentes encontraram um Hyundai Creta com características semelhantes às descritas em inquéritos que apuram os crimes. Dentro do veículo também foram apreendidos um bastão de beisebol com estampa da Barbie, um bastão retrátil, spray de pimenta e uma faca.

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As investigações tiveram início após uma vítima relatar ter contratado um programa sexual e, durante o trajeto, ter sido agredida e roubada. Conforme a denúncia, um cordão de ouro avaliado em cerca de R$ 14 mil foi levado pelos criminosos. A vítima reconheceu Nicolly por fotografias e por seu perfil nas redes sociais. A Polícia Civil informou que as apurações continuam para verificar se a influenciadora tem ligação com outros casos semelhantes ocorridos na cidade.