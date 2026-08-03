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Quem é a influenciadora presa por suspeita de integrar esquema de roubos no Rio

Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, Nick Frazão é investigada por pelo menos dois assaltos na região de São Cristóvão

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 11h50 | Atualizado em 3 ago 2026, 14h01
Mulher de cabelos pretos longos, usando top e saia longos azuis claros, com tatuagens nos braços, posa em um jardim com palmeira e arbustos verdes
A influencer carioca Nicolly Frazão (Instagram/Reprodução)
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A influenciadora digital Nicolly Evangelista do Carmo, conhecida nas redes sociais como Nick Frazão, foi presa nesta segunda-feira, 3, durante uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Segundo os investigadores, ela é suspeita de participação em pelo menos dois roubos registrados na região de São Cristóvão, na zona norte da capital.

Nas redes sociais, onde acumula mais de 100 mil seguidores, Nick Frazão exibe uma rotina marcada por viagens internacionais, hospedagens em hotéis de alto padrão, passeios em destinos turísticos e artigos de luxo. A influenciadora também compartilha registros de eventos, restaurantes e experiências exclusivas, construindo uma imagem associada a um estilo de vida sofisticado.

De acordo com a polícia, ela foi localizada em uma residência de alto padrão em Paciência, na zona oeste. No local, os agentes encontraram um Hyundai Creta com características semelhantes às descritas em inquéritos que apuram os crimes. Dentro do veículo também foram apreendidos um bastão de beisebol com estampa da Barbie, um bastão retrátil, spray de pimenta e uma faca.

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As investigações tiveram início após uma vítima relatar ter contratado um programa sexual e, durante o trajeto, ter sido agredida e roubada. Conforme a denúncia, um cordão de ouro avaliado em cerca de R$ 14 mil foi levado pelos criminosos. A vítima reconheceu Nicolly por fotografias e por seu perfil nas redes sociais. A Polícia Civil informou que as apurações continuam para verificar se a influenciadora tem ligação com outros casos semelhantes ocorridos na cidade.

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