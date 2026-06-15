‘Quem cobrava taxa das blusinhas eram os governadores’, diz Haddad no VEJA Fórum Rumos do Brasil

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Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, defendeu a política tributária do governo Lula no VEJA Fórum, atribuindo a “taxa das blusinhas” a governadores. Ele rebateu críticas de Tarcísio de Freitas e destacou avanços econômicos, como menor inflação e desemprego, além de abordar a eleição em SP.

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O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) defendeu a política tributária do governo Lula e afirmou que boa parte das críticas vem de governadores que, inicialmente, eram defensores do aumento da taxação. A entrevista foi concedida durante o VEJA Fórum Rumos do Brasil nesta segunda-feira, 15, e foi conduzida pela colunista Marcela Rahal.

“Quem começou a cobrar a ‘taxa das blusinhas’ foram os governadores, e eu sou da opinião de que eles estavam corretos”, declarou Haddad ao ser questionado sobre o apelido “Taxadd”, decorrente do aumento de impostos na gestão Lula. “Não foi uma coisa partidária do PT, do PL, do União Brasil, todo mundo sentou numa mesa e decidiu corrigir uma distorção, e o Congresso por unanimidade aprovou”, disse.

O ex-ministro chamou algumas críticas à gestão Lula de “cortina de fumaça” e pediu “seriedade” ao tratar de temas como a economia nacional, incluindo as relações do Brasil com os Estados Unidos, a China e a Europa. “Dependendo de como nos portarmos com as riquezas naturais que nós temos, o país vai ter um destino”, declarou.

Sobre o desempenho nas pesquisas eleitorais ao governo de São Paulo — atualmente lideradas por Tarcísio –, Haddad reconheceu que há dificuldade no diálogo entre o PT e setores mais conservadores no interior do estado, mas prometeu “uma campanha de alto nível” sobre os temas tratados. “Estamos discutindo números e resultados concretos, não ideologia”, afirmou o petista.

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‘Não estamos perdendo nenhuma oportunidade’, diz Haddad em reação a Tarcísio

Na mesma entrevista, Fernando Haddad rebateu críticas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disse em entrevista anterior no VEJA Fórum que o Brasil estaria perdendo oportunidades.

“Ao contrário do que foi dito aqui pelo Tarcísio, não estamos perdendo nenhuma oportunidade. O Brasil é campeão em energia limpa hidrelétrica, eólica e solar e em biocombustível, tem um programa de transição ecológica reconhecido no mundo inteiro”, declarou Haddad.

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Durante a entrevista, Haddad apresentou os avanços econômicos do Brasil em meio às turbulências no cenário internacional, como as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio que pressionam a economia global. “A inflação acumulada em quatro anos é a menor da história do Brasil, temos o menor desemprego da série história e o melhor crescimento do PIB em quatro anos desde 2010”, afirmou o ex-ministro.