‘Quem Ama Cuida’: confira a lista dos atores que entram na nova fase da novela

A partir de julho, a novela das 9 da Globo Quem Ama Cuida irá entrar em uma nova fase que promete transformar os rumos da trama. Com um salto temporal de seis anos, o folhetim de Walcyr Carrasco e Claudia Souto receberá novos personagens, reviravoltas e núcleos dramáticos expandidos.

Além de algumas figuras que já começaram a ser introduzidas na novela, como Lyris (Pri Helena), Nancy (Jeniffer Nascimento) e Patrick (Igor Rickli), os atores Maria Ribeiro, José Loreto e Rainer Cadete também estão entre os nomes confirmados. Confira alguns dos artistas que irão integrar o elenco na nova fase:

José Loreto

O ator irá viver Iuri, um segurança contratado por Pilar que aos poucos se tornará cúmplice das peripécias da patroa. A empresária logo vai desenvolver uma forte atração por ele e futuramente os dois darão início a um relacionamento amoroso.

Rainer Cadete

Rainer Cadete irá interpretar César, um renomado dermatologista que se tornará sócio de Rafael (João Vitor Silva) na clínica médica. Marido de Bia (Maria Ribeiro), esposa bastante ciumenta, ele irá cruzar caminhos com Brigitte (Tata Werneck), que colocará seu casamento à prova.

Maria Ribeiro

Criadora de vitrines de luxo e especialista em visual merchandising, a personagem Bia vive uma relação repleta de ciúmes e insegurança com o marido, que nunca a deu motivos para desconfiar.

Renato Góes

No papel de Heitor, filho de Arthur, Renato Góes interpreta um aventureiro e apaixonado por viagens que vive em busca de experiências espirituais. O personagem, desaparecido durante uma viagem para esquiar, reaparece após a morte do patriarca para causar uma grande reviravolta.

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Pedro Alves

Na nova reta da trama, Pedro dá vida ao neto de Diná (Rosi Campos), Fernando. Nascido e criado no interior, o jovem se mudará para São Paulo para cursar medicina, onde passará a viver na casa de Pilar (Isabel Teixeira). Por ordens da empresária, ele irá começar a trabalhar na clínica administrada por Rafael e César.

MC Carol

A nova fase da novela marca a estreia da funkeira como atriz. No papel de Mirtes, uma mulher que ajudou a criar Camilo durante o período em Nancy esteve na cadeira, ela será uma peça-chave na reconstrução da relação entre mãe e filho.

Alan Rocha

Alan viverá Laurentino, irmão de Nancy. Após a prisão dela, o jovem precisou largar a faculdade de administração para cuidar do sobrinho Camilo. Dono de um restaurante bem sucedido, será ele quem vai receber Nancy após sua saída do presídio.

Maya Dias

A atriz mirim irá interpretar Luísa, filha de Bia e César, sendo uma das primeiras pessoas a desconfiar das verdadeiras intenções de Brigitte.

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Antonio Caramelo

Também ator mirim, Antonio Caramelo será Camilo, filho de Nancy. Criado pelo tio Laurentino, o menino foi profundamente marcado pela morte do pai e guarda ressentimentos pela mãe.

Ricardo Teodoro

O ator irá viver o papel de Joel, chef do restaurante de Laurentino. Otimista e sempre acolhedor, ele é um autodidata que aprendeu a cozinha com receitas da família. Na trama, acabará se apaixonando por Adriana quando ela visitar Nancy no restaurante.

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