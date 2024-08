Queimadas causaram prejuízo de R$ 1 bilhão ao agronegócio, estima governo de SP

As queimadas que atingiram o interior do estado de São Paulo já provocaram prejuízo de 1 bilhão de reais na agropecuária, segundo estimativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado. Calcula-se que 3.837 propriedades rurais tenham sido atingidas em 144 cidades paulistas.

As cadeias produtivas mais afetadas foram bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, produção de cana-de-açúcar, fruticultura, heveicultura (cultivo de seringueiras) e apicultura, de acordo com a pasta.

As informações foram colhidas por vinte das quarenta regionais da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), ligada à Secretaria de Agricultura.

Prisões

A Polícia Militar de São Paulo prendeu nesta segunda-feira, em flagrante, um homem de 27 anos por ter colocado fogo em um pasto na cidade de Batatais, região de Franca, interior do estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP, o incêndio chegou até uma residência. Foi a quarta prisão de suspeito de envolvimento com as queimadas.

De acordo com nota da SSP-SP, a polícia foi acionada por denúncia sobre um homem “que estaria colocando fogo em uma pastagem anexa à uma Área de Preservação Permanente (APP)”. “Quando o autor foi localizado o fogo já tinha se espalhado. Na bolsa que ele carregava havia serras, alicate, isqueiro e uma caixa de fósforos”, diz o comunicado.

O incêndio atingiu área de pasto e o quintal de uma casa. Os bombeiros foram chamados ao local e conseguiram controlar as chamas. Não houve vítimas.

Na última quarta-feira, 21, um homem de 26 anos foi preso em flagrante por provocar incêndios em vários pontos de um canavial na cidade de Guaraci, na região de Barretos. No sábado, 24, um idoso de 76 anos foi detido por atear fogo em lixo em São José do Rio Preto.

Já no domingo, 25, um homem de 42 anos foi preso por atear fogo em vegetação no bairro Central Park, também em Batatais. “O criminoso disse aos policiais que faz parte de uma facção e chegou a gravar um vídeo comemorando o ato criminoso”, diz a SSP-SP.

De acordo com a secretaria, a Polícia Militar Ambiental aplicou mais de 15 mil reais em multas em dois homens, em Porto Ferreira, no domingo.