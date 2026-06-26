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Queda na reprovação e mudança no Enem: o que revela Censo Escolar sobre rede pública

Levantamento foi realizado pelo Ministério da Educação em parceria com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 09h03 | Atualizado em 26 jun 2026, 09h33
No ensino médio, o Ideb evoluiu de forma muito tímida ao longo das duas últimas décadas
Alunos do ensino médio em sala de aula (Arquivo/Agência Brasil)
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Dados do último Censo Escolar divulgados nesta sexta-feira, 26, pelo Ministério da Educação (MEC) mostram uma queda de 62% na reprovação no Ensino Médio público entre 2022 e 2025. A boa notícia também abrange o abandono escolar, que reduziu 65%, e a distorção idade-série, um indicador que aponta para atraso escolar, que diminuiu 28%. O levantamento foi realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e, claro, pelo MEC.

Os números, segundo o Ministério da Educação, mostram uma “trajetória de melhoria do ensino médio público observada desde 2023”. Naquele ano, o MEC passou a implementar e ampliar uma série de iniciativas, como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Escola em Tempo Integral, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e o Pé-de-Meia — esse último, por exemplo, consiste em uma poupança para estudantes beneficiários de de programas sociais do governo federal, uma espécie de incentivo à permanência e conclusão do Ensino Médio.

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Outros resultados também apontam para o avanço da educação secundária na rede, incluindo um aumento de 46% nas inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por concluintes de escola pública, de 2022 a 2025. Em particular, a queda na taxa de não-retorno — ou seja, de abandono escolar — é comemorada pelos institutos.

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“Esse avanço faz bastante diferença: se esse indicador tivesse permanecido no nível observado em 2022, o Brasil teria, em 2025, quase 250 mil estudantes a menos no ensino médio – ou seja, um número muito grande de jovens, que poderia estar fora da escola, mas seguiu estudando”, afirma Manuel Palacios, presidente do Inep.

O MEC também atribui o progresso à expansão da educação em tempo integral, de 15,1% em 2021 para 25,8% em 2025. Isso significa que mais de 1,8 milhão de novas matrículas por meio da política. Os resultados também indicam que o governo federal conseguiu, pela primeira vez, alcançar a meta do Plano Nacional de Educação (PNE), que previa 1 em cada 4 estudantes na modalidade. “Precisamos avançar simultaneamente em equidade e qualidade. Esse é o desafio da próxima década”, diz o ministro da Educação, Leonardo Barchini.

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Educação
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Inep
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