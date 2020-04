Queda de Moro provoca críticas até de Silas Malafaia ao presidente

O pedido de demissão do agora ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, repercutiu no meio político no início da tarde desta sexta-feira, 24. Parlamentares e representantes de movimentos sociais que apoiam a operação Lava Jato recorreram às redes sociais para apoiar Moro. Políticos de esquerda estão desde cedo se manifestando nas redes sociais quando a saída de Moro já se mostrava certa. Já apoiadores do presidente Jair Bolsonaro optaram pelo silêncio, com exceção do pastor Silas Malafaia, que criticou o presidente: “inadmissível”, escreveu, em relação às acusações de interferência na Polícia Federal.

Para o senador Major Olímpio (PSL), a saída de Moro é muito ruim para o Brasil “e ainda pior para o governo Bolsonaro que vai perder muito do apoio dos lavajatistas”. “Moro sempre foi a pessoa pública com maior apoio da população e esse brilho dava um certo desconforto para o presidente”, completou.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que o país perde muito com a saída de Moro. “Moro mudou a história do País ao comandar a Lava Jato e colocar dezenas de corruptos na cadeia. Deu sinal de grandeza ao deixar a magistratura, para se doar ainda mais ao nosso País como ministro”, escreveu em uma rede social. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lamentou a saída e agradeceu Moro. “O Brasil agradece o trabalho e dedicação daquele que trouxe mais esperança para o nosso povo”. Wilson Witzel (PSC), governador do Rio de Janeiro, também se manifestou: “assisto com tristeza ao pedido de demissão do meu ex-colega, o Juiz Federal Sergio Moro, cujos princípios adotamos em nossa vida profissional com uma missão: o combate ao crime”.

O presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, lamentou a saída de Moro. “Qualquer demissão agora é ruim, sobretudo em pastas bem-avaliadas. Nosso maior inimigo é a pandemia. Temos de salva vidas. Mais turbulência só prejudica o país”, escreveu em uma rede social. O líder do PSDB na Câmara, o deputado Carlos Sampaio, se referiu à saída de Moro como “ uma sinalização muito ruim à sociedade”.

O senador Alvaro Dias, líder do Podemos, que reúne a maior parte dos parlamentares lavajatistas divulgou nota em que avalia a saída de Moro como “a derrota da ética. “A saída do ministro Sergio Moro do governo, uma opção do Presidente da República, representa o afastamento do governo Bolsonaro do sentimento popular e do combate à corrupção. É a derrota da ética”, informou a nota.

A deputada Carla Zambelli (PSL), apoiadora de Bolsonaro e participante ativa na criação do Aliança pelo Brasil, partido que está sendo criado pelo presidente, lamentou a demissão de “seu padrinho de casamento”.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede), líder da oposição na Casa, postou em sua página no Twitter: “Moro tinha dois caminhos p/ escolher e optou servir ao governo mais atrapalhado da história e que não é imune à corrupção! Nós avisamos, nós sabíamos. A interferência na autonomia da Polícia Federal foi só mais um sintoma da doença que é esse governo!” Rodrigues prometeu ainda protocolar hoje um novo pedido de impeachment contra o presidente (há outros 24 protocolados no Congresso).

A ex-ministra Marina Silva escreveu que “o ‘rei’ está nu”.

A ex-ministra Katia Abreu também chamou atenção para a gravidade das acusações feitas por Moro em seu pronunciamento. “Moro acaba de fazer uma “delação premiada”. Ao vivo em coletiva”, escreveu no Twitter.

Entre os apoiadores de Sergio Moro, Rodrigo Chequer, líder do Movimento Vem Pra Rua, criado para fortalecer as ações da operação Lava Jato, se pronunciou em uma rede social. “As acusações de Moro, se confirmadas, indicam crime de responsabilidade. Que comecem as investigações”.

INACREDITÁVEL ! Sou aliado do presidente , NÃO ALIENADO! O maior absurdo e falta de habilidade política nessa hora .Sei que é atribuição do presidente nomear diretor da PF ( art 84 caput, inciso xxv da constituição art 2º-c lei 9266) SÓ Q ELE DEU A MORO CARTA BRANCA.INADMISSIVEL — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) April 24, 2020

O Brasil perde muito com saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Moro mudou a história do País ao comandar a Lava Jato e colocar dezenas de corruptos na cadeia. Deu sinal de grandeza ao deixar a magistratura, para se doar ainda mais ao nosso País como ministro. — João Doria (@jdoriajr) April 24, 2020

O momento é difícil. Precisamos de serenidade. Qualquer demissão agora é ruim. Sobretudo em pastas bem-avaliadas. Nosso maior inimigo é a pandemia. Temos de salvar vidas. Mais turbulência só prejudica o País. Repito: equilíbrio e serenidade. — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) April 24, 2020

Moro acaba de fazer uma “delação premiada”. Ao vivo em coletiva. — Kátia Abreu (@KatiaAbreu) April 24, 2020

Sinto muito pela saída de @SF_Moro do Governo. Não só por ser meu padrinho de casamento, mas principalmente pela sua conduta exemplar de cidadão, juiz e Ministro. Sempre terá minha profunda admiração, bem como a gratidão de todos os brasileiros de bem. Obrigada, Moro! pic.twitter.com/1ULP6KLMjZ — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 24, 2020

Moro tinha dois caminhos p/ escolher e optou servir ao governo mais atrapalhado da história e que não é imune à corrupção! Nós avisamos, nós sabíamos. A interferência na autonomia da Polícia Federal foi só mais um sintoma da doença que é esse governo! pic.twitter.com/NrIeOcTWQg — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) April 24, 2020

As acusações de Moro, se confirmadas, indicam crime de responsabilidade.

As acusações de Moro, se confirmadas, indicam crime de responsabilidade.

Que comecem as investigações. Está oficializada a crise política. Uma pena e uma irresponsabilidade. — Rogerio Chequer (@rogerchequer) April 24, 2020

O “rei” está nu. Ele agora exibe a sua completa nudez da mínima vestimenta republicana, e a sua máscara moralista acaba de ser publicamente arrancada. — Marina Silva (@MarinaSilva) April 24, 2020

Lamento profundamente a saída de @SF_Moro do Ministério da Justiça. Manifesto minha admiração por tudo que Moro representa ao país no combate à corrupção, seja como juiz ou ministro. O Brasil agradece o trabalho e dedicação daquele que trouxe mais esperança para o nosso povo. — Romeu Zema (@RomeuZema) April 24, 2020

Assisto com tristeza ao pedido de demissão do meu ex-colega, o Juiz Federal Sergio Moro, cujos princípios adotamos em nossa vida profissional com uma missão: o combate ao crime. Ficaria honrado com sua presença em meu governo porque aqui, vossa excelência, tem carta branca sempre — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) April 24, 2020

A demissão do Ministro da Justiça, Sérgio Moro, é uma sinalização muito ruim à sociedade, já que ele simboliza o combate à corrupção e era um dos auxiliares mais bem avaliados do presidente Jair Bolsonaro. — Carlos Sampaio (@carlossampaio_) April 24, 2020