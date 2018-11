Pelo menos três pessoas morreram na queda de um helicóptero na noite deste sábado na área rural de Mogi das Cruzes, em São Paulo. O acidente aconteceu perto do cruzamento da Estrada do Quatinga com a Estrada Bento Moraes de Campos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas das vítimas eram homens – o sexo da terceira não foi informado. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência por volta de 19h25 e enviaram sete viaturas ao local.