Queda de galho de pinheiro mata homem no Paraná

Por Evandro Fadel

Curitiba – O pedreiro Ari Vaz de Andrade, de 43 anos, morreu na noite de ontem, quando um galho desprendeu-se de um pinheiro centenário na Praça Vila Velha, no centro de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, e atingiu-o na cabeça. O pedreiro estava sentado em um banco com dois amigos, entre eles Antonio Ribas Nascimento, que também foi atingido e está internado no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, com fratura no fêmur.

De acordo com moradores da localidade, há cerca de dez anos, uma ventania provocou a queda de outro galho do mesmo pinheiro sobre um adolescente de 14 anos, que também perdeu a vida. A manutenção da praça, que fica ao lado da rodoviária, é responsabilidade da prefeitura, que está em recesso. A partir do retorno dos funcionários, segunda-feira, deve ser feita uma avaliação para possível poda ou corte da árvore, o que depende de autorização do Instituto Ambiental do Paraná (IAP).