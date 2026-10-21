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Quebra de sigilo faz ressurgir o apartamento de luxo de Lulinha em São Paulo

Como no escândalo atual, imóvel em que mora o filho do presidente foi investigado pela PF por suspeitas de pagamento por tráfico de influência

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 19h35
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O apartamento citado por Lulinha na procuração dada a Lula recentemente já foi alvo da PF na Lava-Jato (./Divulgação)
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Quebra de sigilo faz ressurgir o apartamento de luxo de Lulinha em São Paulo Priorize VEJA no Google

Morando num resort de luxo na Espanha, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, repassou recentemente uma procuração ao pai dele, o presidente Lula, e ao advogado dele e coordenador da campanha do PT, Marco Aurélio de Carvalho, para tratar das questões que envolvem seu sigilo bancário.

No documento, Fábio Luís cita como seu endereço o famoso apartamento da Avenida Juriti, na Vila Uberabinha, próximo ao Parque Ibirapuera.

O filho de Lula tem longa história com esse imóvel, que foi adquirido em condições nebulosas nos tempos da finada Gamecorp e da sociedade com o empresário Jonas Suassuna, o mesmo que era dono, no papel, de parte do Sítio de Atibaia, o refúgio montanhoso que Lula usava como se fosse dono — relembra a história aqui.

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Fotos do apartamento de Lulinha na Vila Uberabinha, em São Paulo (./Divulgação)
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Uma breve consulta em anúncios de venda de imóveis no mesmo edifício do apartamento de Lulinha revela opções entre 10 milhões de reais e 16 milhões de reais.

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O apartamento de Lulinha, como no caso mais recente de todos os favores de Roberta Luchsinger, também recebeu intervenções pagas por terceiros. Para a Lava-Jato, o imóvel, assim como o sítio no interior paulista eram mordomias pagas ao filho de Lula e ao pai dele por gente interessada em traficar influência no Palácio do Planalto.

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“Há indícios de que esse imóvel possa ter sido adquirido com a finalidade específica de servir de moradia depois para Fábio Luís Lula da Silva… É muito semelhante ao que aconteceu também no sítio de Atibaia”, disse o procurador Roberson Pozzobon, um dos integrantes da Lava-Jato durante a investigação.

E-mail de Carlos Abdalla da Miami Store para Kalil Bittar, datado de 30 de setembro de 2013, sobre orçamentos de produtos para Fábio e sua esposa, informando sobre reajuste de valores de eletrodomésticos devido à alta do dólar e aguardando contato para negociação. O e-mail inclui o nome do remetente, cargo, telefone e site da empresa, com duas assinaturas manuscritas abaixo
(./Divulgação)
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Em 2016, a Lava-Jato descobriu que só a reforma no imóvel ocupado por Lulinha custou 1,6 milhão de reais. Na época, uma história fantasiosa de que Lulinha pagaria aluguel para morar no lugar também foi desmascarada pela Polícia Federal. A versão do filho de Lula era de que ele pagaria 15.000 reais para morar no lugar que, no preço de mercado, tinha aluguel estimado em 40.000 reais, segundo apontou uma perícia da Receita Federal solicitada pela PF.

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Fotos tiradas de relatório da PF sobre o apartamento de Lulinha em SP (./Divulgação)
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Naqueles dias, a quebra de sigilo bancário de Lulinha apontou que de outubro de 2013, quando o filho de Lula supostamente alugou o apartamento, a fevereiro de 2016, pouco antes da deflagração da operação da PF, só houve 13 dos 28 pagamentos de supostos alugueis que deveriam ter sido feitos ao longo do período.

Todo o histórico desse apartamento, dos favores feitos a Lulinha por Jonas Suassuna e a vida de luxo sem lastro estão nos relatórios de diferentes etapas da Lava-Jato.

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Esse capítulo dos escândalos de corrupção envolvendo governos do PT foi apagado da história por decisões judiciais que invalidaram provas a partir de supostos vícios processuais. Lulinha, como se vê, além do imóvel milionário em São Paulo, subiu na vida, virando inquilino europeu de outro benfeitor — de novo um empreiteiro? — já na mira da PF.

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Fotos do apartamento de Lulinha na Vila Uberabinha, em São Paulo (./Divulgação)
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