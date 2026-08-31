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Brasil

‘Quebra de isonomia’ e ‘indício de fraude’: os argumentos de Toffoli para suspender campanha de Renan Santos

Ministro do TSE afirmou que não indicação de perfis em redes sociais não foi 'apenas falha formal no registro de candidatura'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 15h12
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e barba, usando terno azul, camisa branca, gravata verde e toga preta com detalhes vermelhos, sentado em uma cadeira vermelha, falando em um púlpito de madeira com microfone, em um ambiente com painel de madeira vertical ao fundo
O ministro Dias Toffoli, durante sessão do TSE  (Luiz Roberto/TSE)
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O ministro Dias Toffoli, do TSE, afirmou que a não indicação, no tempo correto, das redes sociais do candidato a presidente Renan Santos (Missão) levou a uma “quebra de isonomia e risco de cometimento de ilícitos ainda mais graves”.

Toffoli suspendeu todos os atos de campanha de Renan até que a situação seja devidamente analisada.

Para o ministro, “a omissão das informações devidas não é apenas uma falha formal no registro de candidatura, mas quebra de isonomia e risco de cometimento de ilícitos ainda mais graves”.

“Há que se ir além e dizer de forma contundente: a própria omissão de dados é indício de fraude à lei”, declarou Toffoli.

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De acordo com o ministro, o atraso na apresentação dos perfis à Justiça Eleitoral permitiu que eles continuassem sendo recomendados pelas plataformas, o que é proibido.

“Simples concluir que enquanto a Justiça Eleitoral não receber a informação que deveria ocorrer impreterivelmente no momento do registro ou um dia após a criação de novos canais de propaganda digital, os perfis em redes sociais seguem passíveis de recomendação pelas plataformas”, afirmou.

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José Antonio Dias Toffoli
Renan Santos
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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