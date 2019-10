Que fim levou a tartaruga que virou símbolo do desastre ambiental

Um vídeo do resgate de uma tartaruga completamente coberta de piche na praia de Maragogi (AL) transformou-se em uma espécie de símbolo do desastre de derramamento de óleo no litoral brasileiro. A imagem impressionante viralizou na internet no fim de semana. Algumas celebridades se manifestaram nas redes sociais comentando a cena, a exemplo da atriz Sônia Braga. Ela compartilhou o vídeo, lembrou o número de animais afetados pelo desastre e pediu providências ao governo: “Não é apenas muito grave, mas urgente. E que identifiquem a origem e os culpados por esse crime ambiental”.

Depois de ser resgatada no último dia 16, a tartaruga em questão, que é da espécie Cartta caretta, recebeu os primeiros socorros das pessoas que a encontraram na praia. Elas limparam parte do óleo da cabeça do animal. Em seguida, o bicho ficou sob os cuidados de especialistas do Instituto Biota e do Centro de Despetrolização do Ibama em Sergipe. No trabalho foi utilizado óleo vegetal com gaze para limpar as áreas mais sensíveis do animal, como a cavidade oral e ocular. “Ela não corre riscos e quando estiver totalmente recuperada será devolvida ao mar”, afirma a veterinária Luciana Medeiros, que faz parte do time de profissionais que cuidou do caso.

De acordo com o Instituto Biota, no mesmo dia do resgate da tartaruga, houve também o encalhe de três aves completamente oleadas no município. Uma delas, um ganso, não resistiu e morreu antes de ser resgatado. Foi prestado atendimento veterinário para as outras duas aves. Segundo o último balanço do Ibama, vinte animais morreram em decorrência do vazamento de petróleo.