Quatro em cada dez brasileiros estão na informalidade

Sobre a perspectiva de retomada na geração de postos formais, Azeredo disse que permanece uma tendência de queda na contração com carteira assinada no primeiro trimestre do ano, por conta do desligamento de trabalhadores temporários. Historicamente, a perda é de cerca de 1,5 milhão Porém, essa queda está estável, ou seja, sem sinais de aumento expressivo no curto prazo.