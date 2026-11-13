Quase 60% dos brasileiros entre 50 e 60 anos já utilizam inteligência artificial, aponta pesquisa

A inteligência artificial já faz parte da rotina de 58% dos brasileiros entre 50 e 60 anos, segundo uma pesquisa nacional realizada pela Brasilprev. O levantamento mostra que a população nessa faixa etária tem ampliado o uso de ferramentas digitais, principalmente para atividades profissionais e tarefas cotidianas, e apresenta índices de acesso às redes sociais e aos aplicativos bancários próximos aos registrados entre as gerações mais jovens.

O estudo ouviu 1.167 pessoas de 30 a 60 anos, de todas as regiões do país, e comparou os hábitos digitais de três grupos etários. Entre os entrevistados de 50 a 60 anos, 96% afirmaram utilizar redes sociais, percentual próximo aos 98% registrados tanto entre pessoas de 30 a 39 anos quanto entre aquelas de 40 a 49 anos.

A diferença também é pequena no acesso aos serviços financeiros digitais. Segundo a pesquisa, 91% dos participantes de 50 a 60 anos utilizam aplicativos bancários, ante 93% dos entrevistados de 30 a 39 anos e 90% daqueles de 40 a 49 anos.

O uso de inteligência artificial, por outro lado, ainda apresenta diferenças mais significativas entre as gerações. Enquanto 72% dos entrevistados de 40 a 49 anos afirmaram utilizar essas ferramentas, o índice é de 71% entre os participantes de 30 a 39 anos e cai para 58% entre os mais velhos. Na média geral, 68% dos entrevistados disseram recorrer à tecnologia.

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A frequência de utilização também varia conforme a idade. Entre todos os usuários de inteligência artificial ouvidos pela pesquisa, 47% afirmaram acessar as ferramentas diariamente. No grupo de 50 a 60 anos, esse percentual é de 39%.

O levantamento identificou o ChatGPT e o Gemini como as plataformas mais utilizadas, com índices de 88% e 82%, respectivamente. As principais finalidades apontadas pelos usuários são atividades profissionais (78%), pesquisas de produtos e preços (58%), criação de imagens (55%) e organização pessoal (52%).

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A tecnologia também aparece como instrumento de apoio em questões de saúde e bem-estar, mencionadas por 49% dos entrevistados, mesmo percentual registrado para estudos. Outros 39% afirmaram utilizar inteligência artificial para organização financeira.

A pesquisa foi desenvolvida pela Brasilprev, empresa de previdência privada que tem como acionistas a BB Seguros e a Principal Financial Group, em parceria com a socióloga Dora Faggin e a H2R Insights & Trends. O estudo integra um levantamento sobre longevidade e hábitos digitais dos brasileiros, com foco nas transformações do comportamento da população à medida que envelhece.