Quase 500 mil continuam sem luz no estado do Rio após vendaval; não há previsão de retorno

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Um vendaval devastou o Rio de Janeiro com ventos de até 100 km/h, deixando quase 500 mil clientes sem energia elétrica. O evento trágico resultou em duas mortes, incluindo um ex-jogador do Botafogo, e um desaparecido. Enquanto equipes trabalham na normalização, o prefeito alerta para o risco de novos extremos climáticos com o Super El Niño.

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Quase 500 mil clientes seguem sem energia elétrica nesta quinta-feira, 30, no Rio de Janeiro, atingido por ventos de até 100 km/h na véspera. A Light informou que cerca de 370 mil ainda estão sem eletricidade. Não há previsão de retorno. Mais de 800 equipes foram mobilizadas para normalizar os serviços. Os principais bairros atingidos são Anchieta, Bangu, Campo Grande, Catumbi, Jacarepaguá, Recreio, Santa Cruz e Tijuca.

A Enel, por sua vez, afirmou que 107 mil estão às escuras, 4,4% do total atendido pela concessionária no estado. Cerca de 79% dos clientes que foram afetados por apagões já tiveram a energia restabelecida. Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba foram mais impactados em razão da queda de árvores, bloqueando o acesso das equipes a diferentes pontos de atendimento. Também não há previsão.

Na tarde de quarta, a cidade entrou em estágio 2, quando há risco de ocorrências de alto impacto. Até o momento, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado para 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas, 5 desabamentos. O Rio foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25).

+ Quem é o ex-jogador do Botafogo morto em queda de muro durante vendaval no Rio

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Mortes e novos eventos climáticos extremos

Duas pessoas morreram, incluindo um ex-jogador do Botafogo, na queda de um muro em Santa Teresa, na Região Central. Um homem está desaparecido. Ele estava no mar em Tarituba, em Mambucaba, no momento do vendaval. As buscas continuam.

No X, antigo Twitter, o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), alertou para a possibilidade de novos eventos climáticos extremos com a chegada do Super El Niño, com pico previsto para outubro deste ano.

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“Situações como a de ontem exigem atenção, coordenação e presença na rua. E devemos seguir atentos pois podem se repetir durante o período desse Super El Niño. É para isso que a estrutura da Prefeitura existe: o esforço para antecipar riscos, mobilizar os órgãos e agir com velocidade quando a cidade precisa”, escreveu Cavaliere.

“A Prefeitura está preparada para acompanhar essas mudanças em tempo real e dar a resposta mais rápida possível. O Centro de Operações reúne informações das diferentes redes, monitora as ocorrências e aciona as equipes responsáveis para retirar árvores, liberar vias e reduzir os impactos sobre a população. Seguimos mobilizados para o dia de hoje até o estado de normalidade se reestabelecer”, acrescentou.