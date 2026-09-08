🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Brasil

Quase 48% dos alunos brasileiros usam IA para estudar, revela Pisa

Realizado pela OCDE, Pisa é considerado o maior estudo sobre educação no mundo

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 11h02
Mãos de uma pessoa escrevendo em um papel com gráficos e segurando um smartphone com a tela exibindo AI e What can I help you with
Pisa mostra uso de IA por estudantes brasileiros.  (Thai Liang Lim/Getty Images)
Continua após publicidade
Quase 48% dos alunos brasileiros usam IA para estudar, revela Pisa Priorizar nos meus resultados Google

O relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) de 2025, divulgado nesta terça-feira, 8, revelou que quase 48% dos alunos brasileiros usam inteligência artificial (IA) pelo menos uma vez por semana para estudar. O Pisa é realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne as nações mais ricas, sendo considerado o maior estudo sobre educação no mundo.

A pesquisa avalia até que ponto alunos de 15 anos, próximos ao final da escolaridade obrigatória na maioria dos países, adquiriram conhecimentos e habilidades essenciais para plena participação na vida social e econômica. Segundo o documento, cerca de 47,8% alunos brasileiros confessaram o uso da IA semanalmente, acima da média de 45,5% da OCDE. Em contrapartida, 51,2% afirmaram que aprendem a avaliar informações geradas por IA nas aulas.

Mais da metade deles (50,2%) disseram não sofrer distrações ao usar dispositivos digitais, embora estudos mundo afora apontem para o contrário. O levantamento indicou que 81% dos estudantes brasileiros estavam em escolas com restrições ao uso de celulares, percentual superior à média da do fórum das nações ricas, de 49%. Em 2023, o dado do Brasil era de 37%.

+ Ao mestre, sem carinho: casos de agressão de alunos contra professores avançam no Brasil

Siga
Continua após a publicidade

Em análise dos resultados, o Inep declarou que a proporção “está alinhada às evidências de que estudantes em escolas com esse tipo de regra apresentam menor probabilidade de relatar distrações digitais”, sendo “resultado também reflete a implementação da Lei nº 15.100/2025, que estabeleceu regras para o uso de celulares na educação básica em todo o país”.

No panorama geral, os resultados mostram um Brasil estagnado há duas décadas, com pequenos avanços e recuos. Os dados indicam que nota do país cresceu seis pontos em Ciências (de 403 para 409), mas caiu dois em Leitura (de 410 para 408) e Matemática (de 379 para 377), em comparação à última edição, realizada em 2022. Tem a 24ª pior nota em Matemática, a 36ª em Leitura e a 24ª em Ciências.

Continua após a publicidade

A distância em relação à média da OCDE reduziu, mas apenas porque o grupo de 23 nações registrou o pior desempenho nas competências desde o início da aferição, em 2000. Nem mesmo a Finlândia, símbolo da educação de qualidade, ficou imune — recuou 80 pontos em Matemática e 73 em Leitura. Atrás do país nórdico nessas duas áreas avaliadas, Portugal e Espanha também apresentaram perdas consideráveis.

Publicidade
TAGS:
Brasil
Educação
Estudantes
estudo
Inteligencia Artificial
OCDE
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).